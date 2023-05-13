Otomotiv üretimi 4 ayda yüzde 17 arttı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), yılın ilk 4 ayına ilişkin üretim, ihracat ve pazar verilerini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2023’ün ilk 4 aylık dönemine ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, toplam üretim 2023 Ocak-Nisan döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 479 bin 330 adet olarak gerçekleşti.

Geçen yılın ilk 4 aylık dönemine göre yüzde 29 artış sağlayan otomobil üretimi ise 295 bin 688 adede ulaştı. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 499 bin 927 adede yükseldi.

Ticari araç grubunda, yılın ilk 4 ayında üretim yüzde 2, ağır ticari araç grubunda yüzde 18 artarken, hafif ticari araç grubunda geçen yıla paralel gerçekleşti.

2022 yılının ilk 4 aylık dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 62, ağır ticari araç pazarı yüzde 56, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 63 artış sağladı.

TOPLAM İHRACAT ADET BAZINDA YÜZDE 9 ARTTI

Yılın ilk 4 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 9 oranında artarken, otomobil ihracatındaki artış yüzde 22 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, toplam ihracat 329 bin 240 adet, otomobil ihracatı ise 205 bin 398 adet düzeyinde gerçekleşti.

2023'ün 4 aylık döneminde toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 artarak 350 bin 78 adetten kapandı. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 56'lık artış sağladı ve 252 bin 819 adede ulaştı.