Renault’un Nissan’daki hissesi düşecek

Fransız otomobil üreticisi Renault ve Japon ortağı Nissan Motor, yaklaşık 20 yıllık ortaklıklarındaki paylarını denkleştirecek ve Nissan’ın, Renault’un elektrikli araç birimine yatırım yapmasına olanak sağlayacak yeniden yapılandırma sürecine yönelik anlaşmaya vardı.

Renault ve Nissan’ın ortaklıklarının yeniden yapılandırılması, yaklaşık dört ay süren yoğun görüşmelerin ardından gerçekleşti. Kaynaklar, Renault’nun, Nissan ile ortaklığının dışındaki şirketlerle çalışma hedefinin yeniden yapılandırma müzakerelerinde fikri mülkiyete dair anlaşmazlık doğurduğunu bildirmişti.

Renault’un açıklamasına göre yönetim kurulu onayına tabi olan yeniden yapılandırma anlaşması doğrultusunda şirket Nissan’daki yüzde 43 hissesini yaklaşık yüzde 15’e düşürecek.

Renault, sahip olduğu yaklaşık 4,1 milyar dolar değerindeki yüzde 28 Nissan hissesini şirket bünyesinden çıkararak, başka bir kuruluşa devredeceğini bildirdi.

NISSAN OY KULLANMA HAKKINA ERİŞECEK

Bu değişikliğin iki şirketin ortaklıktaki konumunu denkleştirmesi beklenirken, daha önce iki şirketin ortaklıktaki hissedarlıklarının eşit olmaması Nissan yöneticilerinde gerginlik yaratıyordu.

Küçük ortak olarak Mitsubishi Motors Corp’un da yer aldığı ortaklık, eski Başkanı Carlos Ghosn’un mali skandallar nedeniyle görevden alınmasıyla büyük sorunlar yaşamıştı.

Yeniden yapılandırma sonucunda iki şirket de diğerinin hisselerinden yüzde 15’ine sahip olacak. Bu sayede, Nissan diğer şirkette daha önce sahip olmadığı oy kullanma hakkına erişecek.

RENAULT’UN ELEKTRİKLİ ARAÇ BİRİMİNE YATIRIM

Nissan anlaşma doğrultusunda Renault’un yeni elektrikli araç birimine yatırım yapacağını açıkladı. Ayrıca Nissan ve Renault, Güney Amerika, Hindistan ve Avrupa’daki önemli projeleri için daha fazla kaynak ayırmaya karar verdi.

Renault ve Nissan’ın, Ekim ayı başlarında ortaklıklarını yeniden yapılandırmak için görüşmelerde bulunduklarını açıklamalarından bu yana Renault hisseleri yaklaşık yüzde 25, Nissan hisseleri ise yüzde 3 yükseldi. (REUTERS)