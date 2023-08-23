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Stellantis’ten Çinli elektrikli araç şirketiyle ortaklık hamlesi

Bloomberg'in aktardığına göre, İtalyan Stellantis, Çinli bir elektrikli araç şirketiyle olası ortaklık için görüşüyor.

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Stellantis’ten Çinli elektrikli araç şirketiyle ortaklık hamlesi

İtalyan otomobil üreticisi Stellantis, dünyanın en büyük otomobil pazarındaki varlığını güçlendirmek amacıyla Çinli bir elektrikli araç şirketiyle ortaklık için seçenekleri inceliyor.

Bloomberg haber ajansında yer alan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, Avrupa’nın en büyük ikinci otomobil üreticisi olan Stellantis, Çinli Zhejiang Leapmotor Technology ile görüşmeler yürütüyor.

Stellantis Reuters’ın sorularına yanıt vermedi. (REUTERS)

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