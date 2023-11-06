Tesla Almanya’da 25 bin Euro’ya otomobil satacak

Tesla Almanya'da 25 bin Euro'ya satılacak elektrikli araç üretecek.

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ABD’li elektrikli araç üreticisi Tesla, Berlin yakınındaki fabrikasında 25 bin Euro (26 bin 838 dolar) fiyata satılacak elektrikli araçlar üretmeyi planlıyor.

Elektrikli araçları daha geniş bir kitleye ulaştırmayı amaçlayan Tesla uzun zamandır bu plan üzerinde çalışmaktaydı. Tesla, Almanya’daki fabrikasında Avrupa’nın en çok satan elektrikli aracı Model Y aracını üretiyor.

Otomotiv araştırma şirketi JATO Dynamics’e göre, Avrupa’da 2023’ün ilk yarısında elektrikli araçların ortalama perakende satış fiyatı 65 bin Euro’nun üstündeydi. Çin’de ise ortalama fiyat 31 bin Euro’nun biraz üstündeydi.

GEÇEN YIL RAFA KALKMIŞTI

Tesla hisseleri ABD’de borsa açılmadan önceki işlemlerde yüzde 3 yükseldi. Musk uzun süredir daha uygun fiyatlı bir elektrikli araç üretmeyi planlıyordu ancak 2022 yılında bu teknolojiye hakim olmadığını söyleyerek planı rafa kaldırmıştı.

Ancak kaynaklar eylül ayında Reuters’a verdikleri bilgide, Tesla’nın elektrikli aracın alt gövdesinin neredeyse tamamının tek parça hâlinde olmasını sağlayacak bir teknolojiye ulaştığını belirtmişlerdi.

Tesla’nın elektrikli araçları daha geniş bir kitleye ulaştırabilmesi, 2030’a kadar şirketin 20 milyon araç teslimatı yapma hedefi açısından önem taşıyor.

Konuya yakın kaynak, üretimin ne zaman başlayacağına dair bilgi vermedi. Tesla ise sorulara yanıt vermedi. (REUTERS)

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