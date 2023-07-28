Tesla’da sorunlar bitmiyor… Herkesi kandırmış

Tesla araçlarındaki tartışmalı menzil sorununun kaynağı belli oldu: Elon Musk... Meğer menzil tahminlerinin yıllarca abartılarak verilmesinin nedeni Tesla CEO'su Elon Musk'ın bizzat kendisiymiş.

Sozcu.com.tr

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Yayınlanan yeni bir raporda, dünyanın önde gelen elektrikli araç üreticisi Tesla’nın, araçlarının menzilini büyük ölçüde abarttığı ortaya çıktı. Meğer şirket yıllarca, menzil tahmin yazılımlarında hile yaparak araçlarının potansiyel sürüş mesafesini abartmış.

Pazarlama amaçlı yapılan menzil konusunda yanlış bilgi vermeyi ise şirketin menzil ölçer yazılım tasarımına hâkim bir kaynak anlattı. Kaynağın verdiği bilgilere göre; şirket, sürücülere tam dolu bir pille gidebilecekleri mesafe için tahminler gösterecek algoritmalar yazmaya karar verdi. Ardından, pil maksimum şarjının yüzde 50’sinin altına düştüğünde, algoritma sürücülere kalan sürüş mesafeleri için daha gerçekçi tahminler gösterdi.

Reuters’ın haberine göre bu pazarlama anlayışının sahibi ise Tesla CEO’su Elon Musk’tı. Kaynak, “Elon tam şarj olduğunda iyi menzil rakamları göstermek istedi. 350 mil, 400 mil menzili gören bir araba satın aldığınızda, bu sizi iyi hissettiriyor” dedi.

DAHA ÖNCE 2 MİLYON DOLAR CEZA ALMIŞTI

Tesla, daha önce de menzil tahminlerini yanlış verirken yakalanmıştı. Güney Koreli düzenleyiciler bu yılın başlarında Tesla’yı yerel web sitesinde Ağustos 2019 ile Aralık 2022 arasında yanlış sürüş menzillerinin reklamını yaptığı için 2,1 milyon dolar para cezasına çarptırmıştı.

Kore Adil Ticaret Komisyonu ayrıca Tesla araçlarının soğuk havalarda şirketin iddia ettiği menzilin yüzde 50,5’ini kaybettiğini gösteren testleri de gösterdi.

ABD’de ise Tesla şimdiye kadar düzenleyiciler tarafından verilen para cezalarından kaçındı. Ancak 2020’den bu yana, ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) Tesla’dan otomobil üreticisinin reklamcılıkta kullanmak istediği menzil tahminlerini ortalama yüzde 3 oranında azaltmasını istedi.

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