Tofaş, Stellantis Otomotiv’in paylarını alıyor

Tofaş, Stellantis Otomotiv Pazarlama'nın paylarının tamamını satın almak için anlaştı.

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Tofaş, Stellantis Otomotiv Pazarlama’nın paylarının tamamını satın almak üzere Stellantis Grubu ile bir çerçeve sözleşme imzaladı.

Anlaşma, Stellantis N.V.’nin yüzde 100 sahibi olduğu Stellantis Otomotiv paylarının tamamının, Stellantis Otomotiv’in Türkiye’deki tüm faaliyet ve Stellantis markalarını içerecek şekilde Tofaş tarafından devralınması, Tofaş ile Stellantis Grubu arasındaki ticari ilişkilerde bazı düzenlemeler yapılması ve Stellantis Grubu ile Koç Grubu arasındaki ortaklık ilişkilerinin değerlendirilmesini kapsıyor.

Tofaş tarafından dün akşam KAP’a yapılan açıklamada, gerçekleştirilecek detaylı inceleme (due diligence) sürecinin ardından pay devir sözleşmesinin imzalanacağı ifade edildi.

400 MİLYON EURO

Açıklamaya göre devir bedeli, kapanışta nakden ödenmek üzere 400 milyon euro ve kapanışı takip eden ilk sekiz mali yılın her birinde Stellantis Otomotiv faaliyetlerinden elde edilen ve değerlemeye esas beklentileri yansıtan sözleşmedeki referans tutarları aşan nakit akışlarının yüzde 77.5’i oranında şarta bağlı performans ödemesi olarak belirlendi.

Alımın Tofaş’ın mevcut kaynakları ile finanse edilmesi öngörülüyor.

Anlaşmaya göre, Tofaş’a, halihazırda Türkiye’de Stellantis Otomotiv tarafından yürütülen, Türkiye ile sınırlı olarak Stellantis markalı (Peugeot, Citroen, Opel ve DS Automobiles) araçların ve yedek parçalarının ithalat ve satış hakkı verilecek.

EGEA MODELİNİN ÜRETİMİ 2025’E KADAR UZADI

Yine anlaşmaya göre, Tipo/Egea modelinin Tofaş tarafından Türkiye’de satışı ve ihracatı için üretiminin 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatılırken, 2025 yılı başından itibaren beş marka için öngörülen yeni “K0” modelin hafif ticari araç ve “Combi” versiyonlarının Türkiye’de münhasır üretim ve satış hakkının Tofaş’a verilmesine ve gerekli yatırımlara başlanmasına da karar verildi.

Ayrıca, 2023 Temmuz ayı içerisinde gerçekleşmesi öngörülen yeni model hazırlıklarının başlangıcına kadar Türkiye’de satılmak üzere Doblo modelinin üretimine devam edilmesine ve bu doğrultuda Tipo ve Doblo modellerinin üretimine ilişkin mevcut anlaşmalarda gerekli tadillerin yapılmasına; Fiorino modelinin üretiminin 31 Aralık 2024 itibariyle sonlandırılmasına ve Stellantis Grubu ile ortak iş alanlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunulmasına karar verildi.

Açıklamada ayrıca, mevcut ortaklık sözleşmesinin ve mevcut üretim sözleşme tadillerinin üç ay içinde, ithalat ve dağıtım sözleşmelerinin ise kapanış tarihine kadar, “K0” modeline ilişkin sözleşmenin ise beş ay içinde imzalanmasının hedeflendiği kaydedildi. (REUTERS)