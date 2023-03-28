Togg, T10X modeli için 177 bin 467 ön sipariş aldı

Togg'un T10X modeli için 177 bin 467 ön sipariş verildiği açıklandı.

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Togg’un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “177.467 T10X ön siparişi. İlginiz için teşekkür ederiz. Çekiliş 29 Mart'ta YouTube kanalımızda.” denildi.

Togg tarafından 25 Mart’ta yapılan paylaşımda, T10X için 7 günde 100 bin sipariş verildiği bildirilmişti. Böylece o tarihten bu yana 77 bin 467 ön sipariş daha oluşturulmuş oldu.

20 BİN KİŞİ YEDEK LİSTEDE

Togg ayrıca 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişi için de yedek liste oluşturacak.

2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak, 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla T10X sipariş edebilecek.

Öte yandan Togg, 2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş sürecinde teslim edilecek cihaz sayısını 12 binden 20 bine yükseltmiş, noter huzurunda gerçekleşecek dijital çekiliş tarihini de bir gün ileriye alarak, 29 Mart olarak belirlemişti. (AA)