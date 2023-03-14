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Togg’un fiyatı belli oldu

16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak olan Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak.

Yayınlanma: 14:52 - 14 Mart 2023 Güncellenme:
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Togg’un fiyatı belli oldu

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilen ve 2023 Nisan'da trafiğe çıkacak elektrikli araçların fiyatı belli oldu.

16-27 Mart’ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak olan Togg T10X, 953 bin TL’den başlayan fiyat etiketine sahip olacak.

Togg’un ilk akıllı cihazı C-SUV, seri üretim bandından 29 Ekim 2022 tarihinde inmişti.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nda (Togg), Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu Holding’in yüzde 19’ar, Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nin (TOBB) yüzde 5 ortaklığı bulunuyor.

Togg'un motoru için Alman Bosch, bataryası için Çinli Siro, entegrasyonu için Alman Edag, şasi sistemi için İngiliz Mira, tasarımı için İtalyan Prinfarina ile çalışıldı. (SOZCU.COM.TR-AA)

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