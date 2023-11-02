Toyota, 1.8 milyon aracı geri çağırdı

Toyota Motor, 1,8 milyondan fazla aracını geri çağırdı. İşte otomobil sahiplerini tedirgin eden geri çağırmanın sebebi...

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Standart boyut

CNN’in haberine göre, Toyota Motordan yapılan yazılı açıklamada, 2013-2018 yıllarına ait araçların servislere çağırıldığı bildirildi.

“YANGIN ÇIKARABİLİR”

Açıklamada, “RAV4 model araçlarda bazı yedek 12 voltluk aküler diğerlerinden daha küçük boyutlardadır. Değiştirme için küçük aküler kullanılırsa ve tutma kelepçesi doğru şekilde sıkılmazsa, keskin virajlarda akü sallanabilir ve pozitif kutup kelepçeye temas ederek yangın çıkarabilir.” ifadeleri kullanıldı.

Akü tutma kelepçesi, pozitif kutup başlığı kapağı ve akü tepsisinin ücretsiz olarak değiştirilmesine dair bir çözüm üzerinde çalışıldığı vurgulanan açıklamada, buna dair kullanıcılara aralık sonuna kadar duyuru yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca, “yangın” ihtimaline karşı geri çağrılan 1,8 milyondan fazla RAV4 model aracın plaka bilgisinin Toyota veya ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) internet sitesinde yer aldığı belirtildi. (AA)