Toyota’nın Nisan-Aralık 2022 net kârı düştü

Toyota Motor, Nisan-Aralık 2022 dönem net kârının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 düştüğünü açıkladı.

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Toyota’dan yapılan açıklamada, son bilanço verileri ile 2022 mali yılı beklentileri duyuruldu.

Buna göre Nisan-Aralık 2022 dönemi net kârı, geçen mali yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 düşerek 1,9 trilyon yene (14,4 milyar dolar) geriledi.

18 MİLYAR DOLARA ULAŞMASI BEKLENİYOR

Satış gelirlerinin yüzde 18 artışla 27,5 trilyon yene (209 milyar dolar) çıktığı 9 aylık dönemde işletme kârı yüzde 17,1 düşüşle 2,1 trilyon yen (16 milyar dolar) oldu.

Bilanço verilerinde, ham madde maliyetlerinin yükselişi ile firmanın Rusya’dan çekilmesinin olumsuz etkilerinin hissedildiğine dikkat çekildi.

Japon firma, yarı iletken açığı dahil tedarik sorunları kaynaklı, Mart 2023’te sona erecek 2022 mali yılı küresel üretim hedefini 9,1 milyona düşürdü.

Toyota mali yıl satış gelirlerinin 36 trilyon yene (273 milyar dolar) erişmesini, net kârının ise 2,36 trilyon yene (17,9 milyar dolar) ulaşmasını bekliyor. (AA)