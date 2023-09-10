Türkiye otomobil pazarında en çok tercih edilen modeller belli oldu

İlk 8 ayda Türkiye'de satılan her iki otomobilden biri SUV oldu SUV'lar, 2022'nin ilk sekiz ayındaki yüzde 49,3'lük satış payıyla sedan ve hatchback otomobilleri geride bıraktı.

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Türkiye’de otomobil pazarında SUV’lar, 2022’nin ilk sekiz ayındaki yüzde 49,3’lük satış payıyla sedan ve hatchback otomobilleri geride bırakarak pazarın lideri oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nden (ODMD) derlenen verilere göre, Türkiye otomobil pazarında ocak-ağustos döneminde en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 49,3 pay ve 287 bin 343 satışla SUV gövde tipli otomobiller oldu.

Türkiye otomobil pazarında bu yılın ocak-ağustos döneminde SUV (Sport Utility Vehicle) gövde tipli otomobil satışları 2022’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 97,85 arttı. SUV’un toplam satışlardan aldığı pay da bu dönemde yüzde 49,3’e yükseldi.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN OTOMOBİLLER

2022’nin ilk sekiz ayında Türkiye’de toplam 755 bin 282 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirildi. Bu dönemde sedan otomobiller 159 bin 105, hatchback otomobiller ise 123 bin 34 adet satış gerçekleştirdi.

Diğer yüzde 2,3’lük satışlar ise “MPV, CDV, spor ve station wagon” gövde tiplerinden oluştu.

SEDAN PAYI GERİLEDİ

Ocak-Ağustos 2022’ye göre, bu yılın ocak-ağustos döneminde, sedan otomobillerin payı yüzde 36,9’dan 27,3’e gerilerken, SUV’un payı yüzde 40,2’den yüzde 49,3’e ve hatchback gövde tipli otomobillerin payı da yüzde 20,8’den yüzde 21,1’e çıktı.

Söz konusu dönemde SUV otomobil satışları yüzde 97,85, sedan otomobil satışları yüzde 21 ve hatchback otomobil satışları da yüzde 72,87 artış kaydetti. (AA)