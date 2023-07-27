Aşırı tüylenme için hangi bölüme gidilir, neden olur?

Aşırı tüylenme, kadınlarda tipik olarak bulunmayan yerlerde ve erkeklerde bulunan kılların, kadınlarda normalden daha fazla ve koyu şekilde büyümesi olarak tanımlanır. Bu durum, kadınlarda estetik ve psikolojik sorunlara neden olabilir ve ciddi bir kozmetik endişe yaratabilir. Aşırı tüylenme, halk arasında hirsutizm olarak da bilinir.

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Hirsutizmin ana nedeni, kadın vücudunda normalde düşük düzeylerde bulunması gereken androjen hormonlarının (erkeklik hormonları) yüksek seviyelerde olmasıdır. Bu hormonlar, erkeklerde doğal olarak daha yüksek düzeyde bulunurken, kadınlarda belirli seviyelerde bulunması normaldir. Ancak hirsutizmli kadınlarda, androjen hormonları normalden daha fazla üretilir ve bu nedenle yüz, çene, üst dudak, göğüs, karın, sırt ve alt sırt bölgelerinde koyu ve kalın kılların büyümesi gözlenir.

AŞIRI TÜYLENME İÇİN HANGİ BÖLÜME GİDİLİR?

Aşırı tüylenme (hirsutizm) probleminde, öncelikle bir dermatoloji uzmanına veya kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurmanız önerilir. Bu uzmanlar, cilt, saç ve hormonel sorunlarla ilgilenerek hirsutizm durumunun altında yatan nedeni belirlemeye yardımcı olabilirler.

Dermatoloji uzmanları, cilt, saç ve tüy sorunları konusunda uzmanlaşmış doktorlardır. Hirsutizmle ilgili olarak cilt ve kıl yapısına bakarak, gerekli tanı ve tedavi yöntemlerini önerirler.

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları, özellikle hormonal dengeyle ilgili sorunlarda uzmanlaşmış doktorlardır. Hirsutizmin altında yatan hormonal bozuklukları teşhis edebilir ve tedavi sürecini yönlendirebilirler.

Ayrıca, hirsutizmle ilgili olarak bir endokrinolog (hormon hastalıkları uzmanı) ile de görüşmek gerekebilir. Endokrinologlar, hormonal dengesizliklerin teşhis ve tedavisi konusunda uzmandırlar.

Hirsutizmle ilgili olarak, uygun tanı ve tedavi için bir sağlık uzmanına başvurmanız önemlidir. Uzmanınız, durumu değerlendirecek ve size uygun tedavi seçeneklerini sunacaktır.

AŞIRI TÜYLENME NEDİR?

Aşırı tüylenme veya hirsutizm, kadınlarda tipik olarak bulunmayan yerlerde ve erkeklerde bulunan kılların, kadınlarda hormonal dengesizlik veya genetik faktörler gibi nedenlerle normalden daha fazla ve koyu şekilde büyümesidir.

Hirsutizm, genellikle yüz, çene, üst dudak, göğüs, karın, sırt ve alt sırt bölgelerinde kılların yoğunlaşması ile kendini gösterir. Bu durum, kadınlarda toplum tarafından kabul edilen kıllanma düzeyinin ötesinde olduğunda, ciddi bir kozmetik endişe yaratabilir ve psikolojik stres yaratabilir.

Hirsutizmin ana nedeni, androjen hormonu seviyelerinde artıştır. Androjenler, erkeklerde doğal olarak daha yüksek düzeyde bulunan cinsiyet hormonlarıdır. Kadınlarda da androjenler bulunur, ancak normalde düşük seviyelerde bulunması gerekir. Hirsutizm durumunda, vücutta yüksek seviyelerde androjen hormonları olabilir ve bu, kılların anormal büyümesine neden olur.

AŞIRI TÜYLENME BELİRTİLERİ NELER?

Aşırı tüylenme (hirsutizm) belirtileri, kadınlarda tipik olarak bulunmayan yerlerde ve erkeklerde bulunan kılların kadınlarda normalden daha fazla ve koyu şekilde büyümesiyle kendini gösterir. Bu durum, vücutta yüksek seviyelerde bulunan androjen hormonlarına bağlı olarak ortaya çıkar. Hirsutizm belirtileri şunlardır:

Yüzde Tüylenme: En sık görülen belirti yüzdeki tüylenmedir. Üst dudak, çene, yanaklar ve alın bölgelerinde koyu ve kalın kılların büyümesi gözlenebilir.

Göğüs Tüylenmesi: Göğüs bölgesinde koyu ve kalın kılların büyümesi hirsutizm belirtisi olabilir.

Karın Tüylenmesi: Karın bölgesinde normalden fazla ve koyu kılların çıkması da hirsutizm durumunu işaret edebilir.

Sırt ve Alt Sırt Tüylenmesi: Hirsutizmli kadınlarda sırt ve alt sırt bölgesinde de anormal kıllanma görülebilir.

Alt Ekstremite Tüylenmesi: Bacaklarda normalden daha fazla kıl çıkması, hirsutizm belirtilerinden biridir.

AŞIRI TÜYLENME TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Aşırı tüylenme (hirsutizm) tedavisi, altında yatan nedenlere bağlı olarak değişebilir. Tedavi, hormon düzenlemesi, kıl büyümesini engellemek veya azaltmak için çeşitli yöntemleri içerebilir. İşte hirsutizm tedavisi için yaygın olarak kullanılan yöntemler:

Hormonal Tedaviler: Hirsutizmin altında yatan ana nedenlerden biri androjen hormonlarının yüksek seviyeleridir. Hormonal tedaviler, bu hormonların seviyelerini düzenlemek için kullanılır. Oral kontraseptifler (doğum kontrol hapları), antiandrojen ilaçlar ve insülin direncini azaltmak için metformin gibi ilaçlar hormonal düzenleme için kullanılan yöntemlerdir.

Kıl Büyümesini Engelleyici Kremler: Hirsutizmli bölgelere topikal kıl büyümesini engelleyici kremler (örneğin, eflornitin içeren kremler) uygulamak, kıl büyümesini yavaşlatarak veya azaltarak işe yarayabilir.

Elektroliz: Elektroliz, hirsutizmin tedavisinde kalıcı bir yöntemdir. Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen bu işlemde kıl köklerine elektrik akımı uygulanarak kılın kalıcı olarak yok edilmesi sağlanır.

Lazer Epilasyon: Lazer epilasyon da hirsutizm tedavisinde kullanılan kalıcı yöntemlerden biridir. Lazer ışığı, kıl köklerini hedef alarak kalıcı olarak kılların yok edilmesini sağlar.

Diyet ve Yaşam Tarzı Değişiklikleri: Eğer hirsutizmin altında polikistik over sendromu gibi hormonal bozukluklar veya insülin direnci gibi metabolik sorunlar varsa, diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri bu durumu düzeltebilir. Sağlıklı beslenme, egzersiz ve kilo yönetimi, hormonal dengenin sağlanmasına yardımcı olabilir.