Bakan Koca’dan deprem bölgesi için ‘maske’ uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, enkaz kaldırma çalışmaları sırasında ortaya çıkan tozun akciğer rahatsızlıklarına yol açması nedeniyle, enkaz alanlarından uzak durulması, çalışmalara katılanların maske kullanması gerektiğini bildirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Deprem afeti sonrası, enkaz kaldırma çalışmaları sırasında ortaya çıkan tozun ciddi akciğer rahatsızlıklarına yol açabildiği bilinmektedir. Bu sebeple, enkaz alanlarından uzak durulması, çalışmalara katılan veya yakın mesafede olanlarınsa maske kullanması gerekmektedir” dedi.

Öte yandan, Koca, Şanlıurfa’ya şebeke suyu verilmeye başlandığını, yapılacak yeni açıklamaya kadar içme suyu olarak kullanılmaması gerektiğini duyurdu.

Bakan Koca, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Şanlıurfa’ya şebeke suyu verilmeye başlandı. Arıtma tesislerinden geçerek evlere ulaşsa da şebeke suyu, bir süreliğine sadece genel amaçlar için kullanılmaya elverişlidir. Şebeke suyu, yapılacak yeni açıklamaya kadar, içme suyu olarak kullanılmamalıdır” dedi.