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Bakan Koca’dan ‘öncelikli hasta’ iddialarına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yabancı uyruklu hastaların "öncelikli hasta" muamelesi gördüğüne ilişkin iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

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Bakan Koca’dan ‘öncelikli hasta’ iddialarına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yabancı uyruklu hastaların “öncelikli hasta” muamelesi gördüğüne ilişkin iddiaların zaman zaman sosyal medyada yer aldığını aktardı.

Koca, şunları kaydetti:

* Poliklinik hizmetlerimizde öncelik durumu yönetmelikle belirlenmiştir ve birinci sırada acil vakalar gelmektedir.

* Haberlerde kullanılan ve 5 yıl öncesine ait olduğu tespit edilen görselde adı geçen hastaya ‘öncelik’ tanınmasına neden olan durum, iddia edildiği gibi uyruğu değil, polikliniğe acilden sevk edilmiş olmasıdır. Fotoğrafı belli maksatlarla paylaşanlara geçmiş olsun.

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