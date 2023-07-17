Bakan Koca’dan sıcak hava uyarısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla halka hava sıcaklığı uyarısında bulundu.
Artan hava sıcaklıkları sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan da uyarı geldi.
“ZAMANI DOĞRU OLMALI”
Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Koca, şu ifadeleri kullandı;
“Uzun süre yoğun güneş ışığına maruz kalmak birçok sağlık sorununa yol açıyor. Olumsuz, zararlı etkilerden korunmalıyız. Her şey gibi güneşte kalmak da kararında olmalı. Zamanı doğru olmalı.”