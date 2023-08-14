Bartholin kisti nedir, neden olur?

Kadınların genital sağlığı, vücudun karmaşık bir bölgesini içeren ve çeşitli sağlık sorunlarını içerebilen önemli bir konudur. Bu konulardan biri de Bartholin kisti olarak adlandırılan bir tıbbi durumdur. Bartholin kisti, kadınların vajinal bölgesinde yer alan Bartholin bezlerinin tıkanması veya enfekte olması sonucu gelişen bir durumu ifade eder. Bu kistler, yaşamın farklı dönemlerinde kadınları etkileyebilir ve belirli semptomlarla kendini gösterebilir.

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Bartholin bezleri, vajinal yağlama sağlamak için salgı üreten önemli bezlerdir. Ancak tıkanma veya enfeksiyon durumlarında bu bezlerin işlevi bozulabilir ve kistler oluşabilir. Bartholin kisti, ağrı, şişlik, hassasiyet, vajinal girişte sert bir kitle hissi gibi semptomlarla kendini gösterebilir. Enfekte olmuş kistlerde ise ateş ve halsizlik gibi sistemik belirtiler de görülebilir.

BARTHOLİN KİSTİ NEDİR?

Bartholin kisti, kadınların genital bölgesinde yer alan Bartholin bezlerinin tıkanması sonucu oluşan bir tür kist veya enfeksiyon durumunu ifade eder. Bartholin bezleri, vajinanın girişinde bulunan ve vajinal yağlama sağlayan salgıları üreten bezlerdir. Ancak bu bezlerin kanalları tıkanırsa, bezin ürettiği salgı birikerek kist oluşmasına veya enfeksiyon gelişmesine neden olabilir.

Bartholin kistinin belirtileri arasında ağrı, hassasiyet, şişlik, kızarıklık ve vajinal girişte sert bir kitle hissi yer alabilir. Enfeksiyon geliştiğinde ise ateş, halsizlik gibi sistemik belirtiler de görülebilir.

Tedavi genellikle kistin boyutuna ve hastanın semptomlarına bağlı olarak belirlenir. Küçük ve ağrısız kistler bazen kendiliğinden geçebilir. Ancak ağrılı veya enfekte olmuş kistler tedavi gerektirebilir. Tedavi yöntemleri arasında sıcak su banyoları, antibiyotikler, drenaj veya bazen cerrahi müdahale yer alabilir.

Bartholin kisti veya enfeksiyonu şüphesi durumunda, bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir. Doğru teşhis ve uygun tedavi ile semptomların hafifletilmesi ve komplikasyon riskinin azaltılması sağlanabilir.

BARTHOLİN KİSTİ BELİRTİLERİ

Bartholin kisti belirtileri şunlar olabilir:

Ağrı ve Rahatsızlık: Bartholin kisti genellikle vajinanın giriş bölgesinde veya çevresinde ağrı veya rahatsızlık hissi ile kendini gösterebilir. Bu ağrı genellikle yürüme veya oturma gibi aktivitelerle artabilir.

Şişlik ve Hassasiyet: Kist oluştuğunda bölgede şişlik ve hassasiyet görülebilir. Bu şişlik, vajinal giriş bölgesinde hissedilebilir ve dokunmaya karşı hassas olabilir.

Kızarıklık: Bartholin kisti nedeniyle vajinal giriş veya çevresinde kızarıklık görülebilir. Bu bölgedeki cilt renginde değişiklik fark edebilirsiniz.

Vajinal Girişte Sert Bir Kitle: Kist büyüdükçe veya iltihaplandıkça, vajinal giriş bölgesinde sert bir kitle oluşabilir. Bu kitle zamanla büyüyebilir ve fark edilebilir hale gelebilir.

Ateş ve Genel Halsizlik: Bartholin kisti enfekte olursa, ateş, halsizlik, vücut ağrıları gibi daha genel sağlık sorunları da ortaya çıkabilir. Enfeksiyon yayıldığında bu tür belirtiler daha belirgin hale gelebilir.

BARTHOLİN KİSTİ NEDEN OLUR?

Bartholin kisti, Bartholin bezlerinin tıkanması veya enfekte olması sonucu oluşur. Bartholin bezleri, vajinanın girişinde bulunan ve vajinal yağlama sağlayan salgıları üreten bezlerdir. Bu bezlerin kanalları tıkanırsa, üretilen salgı birikerek kist oluşmasına veya enfeksiyon gelişmesine neden olabilir. Tıkanmış bir Bartholin bezi, normalde dışarıya dökülen salgının bez içinde birikmesine yol açar. Bu birikim zamanla bezin genişlemesine ve kist oluşturmasına neden olabilir.

Bartholin kistlerinin nedenleri arasında şunlar bulunabilir:

Salgı Yolu Tıkanıklığı: Bartholin bezlerinin kanalları tıkanabilir. Bu tıkanıklık, vajinal giriş bölgesindeki bezin salgısının dışarı çıkmasını engeller, bu da kist oluşumuna yol açabilir.

Bakteriyel Enfeksiyonlar: Bartholin kisti, enfekte olmuş bir Bartholin bezi sonucunda da gelişebilir. Bu enfeksiyonlar genellikle stafilokok veya streptokok gibi bakterilerden kaynaklanır.

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar: Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, Bartholin bezlerinin enfekte olmasına ve sonucunda kist oluşmasına neden olabilir.

Hormonal Değişiklikler: Hormonal değişiklikler bazen vajinal salgıların yoğunluğunu etkileyebilir ve Bartholin bezlerinin tıkanmasına yol açabilir.

Yaralanma veya İrritasyon: Bartholin bölgesine gelen yaralanma veya aşırı tahriş, bezlerin iltihaplanmasına veya tıkanmasına neden olabilir.

BARTHOLİN KİSTİ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Bartholin kisti tedavisi, kistin boyutu, semptomların ciddiyeti ve enfeksiyon durumu gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Aşağıda, Bartholin kisti tedavi seçeneklerinin bazıları yer almaktadır:

Ev Bakımı ve Sıcak Su Banyoları: Küçük ve ağrısız kistler için doktorunuz sıcak su banyolarını (ılık su oturma banyoları) önererek semptomların hafiflemesine yardımcı olabilir. Bu tür banyolar, kistin açılmasına ve rahatlamasına yardımcı olabilir.

Antibiyotik Tedavisi: Enfeksiyon durumunda, doktorunuz antibiyotik reçete edebilir. Antibiyotikler, enfeksiyonun yayılmasını ve şiddetini kontrol altına almada yardımcı olabilir.

Drenaj: Büyük veya ağrılı kistlerde, doktorunuz kistin içeriğini boşaltmak için drenaj işlemi yapabilir. Bu işlem, genellikle lokal anestezi altında yapılır. Kist içeriği boşaltıldıktan sonra, drenaj yolu genellikle bir süre açık bırakılır.

Kist Marsupializasyonu: Tekrarlayan kistler veya büyük kistlerde, doktorunuz kistin içeriğini boşalttıktan sonra kistin iç yüzeyini vajinal açıdan dışarı doğru çıkacak şekilde dikerek bir geçiş oluşturabilir. Bu, kistin tekrar oluşmasını önlemeye yardımcı olabilir.

Cerrahi Girişim: Bazı durumlarda, kistin tekrarlaması veya büyük olması durumunda cerrahi müdahale gerekebilir. Bu müdahalede, kist tamamen çıkarılabilir (marsupalizasyon yerine) veya Bartholin bezinin bir kısmı veya tamamı çıkarılabilir. Cerrahi seçenekler, doktorunuzun değerlendirmesine ve hastanın durumuna bağlı olarak belirlenir.