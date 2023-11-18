Bilim insanları açıkladı: Yalnızlık günde 15 sigara içmekten daha kötü

Uzmanlar, yalnızlığın, bir pakete yakın sigara içmekten ve aşırı kilolu olmaktan daha ölümcül olduğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr

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ABD’li Genel Cerrah Dr. Vivek Murthy, yalnızlığın daha yüksek oranlarda felç, anksiyete, demans ve depresyona yol açabileceğini söyledi.

Yalnızlık seviyeleri yıllardır artıyor ancak Covid-19 pandemisinin getirdiği karantinaların ortasında hızla daha da kötüleşti. Teknoloji bu sorunu daha da ağırlaştırdı.

Bir araştırmaya göre ABD’liler, 2020’de arkadaşlarıyla yüz yüze günde yaklaşık 20 dakika harcadı; bu oran, yaklaşık yirmi yıl önce her gün bir saatti.

BM Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de, sorunun Amerika sınırlarının çok ötesine geçtiğini söylüyor.

Dünya genelindeki yaşlıların yaklaşık dörtte biri ve ergenlerin yüzde 5-15’i sosyal olarak izole durumda.

“SOSYAL MEDYAYA TAKILIP KALMAYIN”

Dr. Murthy, sosyal izolasyonun, kalp hastalığına yakalanma riskinin yüzde 30 daha yüksek olması da dahil olmak üzere “sağlık ve toplum açısından derin sonuçları” olduğunu söyledi.

Ve, “Tütün kullanımı, obezite ve bağımlılık krizi gibi diğer küresel sağlık sorunlarına çözüm bulmak için yaptığımız yatırımların aynısını toplumun sosyal dokusunu yeniden inşa etmek için de yapma yükümlülüğümüz var” diye ekledi.

Dr. Murthy, tavsiye niteliğindeki bir yazısında, Amerikalıları arkadaşlarıyla, akrabalarıyla ve meslektaşlarıyla daha fazla etkileşime geçmeye, internette daha az zaman harcamaya ve sosyal medyaya takılıp kalmamaya çağırdı.

Yalnızlık, erken ölüm riskini yaklaşık yüzde 30 artırıyor ve sosyal ilişkileri zayıf olanlarda felç ve kalp hastalığı riski de daha yüksek. İzolasyon aynı zamanda kişinin depresyon, anksiyete ve demans yaşama olasılığını da artırıyor.

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