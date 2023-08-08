Bilimsel araştırma: Hava kirliliği ve antibiyotik direnci arasındaki ilişki

Yapılan küresel bir araştırmaya göre, hava kirliliği, dünya çapında insan sağlığı için önemli bir tehdit oluşturan antibiyotik direncinde artışa neden oluyor.

Sozcu.com.tr

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100’den fazla ülkeyi kapsayan ve yaklaşık yirmi yıla yayılan verileri kullanan analiz, artan hava kirliliğinin her ülke ve kıtada artan antibiyotik direnciyle bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

Ayrıca, ikisi arasındaki bağlantının zaman içinde güçlendiğini, hava kirliliği seviyelerindeki artışların antibiyotik direncindeki daha büyük artışlarla aynı zamana denk geldiğini gösteriyor.

Çin ve İngiltere’den araştırmacıların, “Analizimiz, artan hava kirliliği seviyelerinin artan antibiyotik direnci riskiyle ilişkili olduğuna dair güçlü kanıtlar sunuyor” dediği bulgular Lancet Planetary Health dergisinde yayınlandı.

Antibiyotik direnci, küresel sağlığa yönelik en hızlı büyüyen tehditlerden biridir. Tahminlere göre, herhangi bir ülkede her yaştan insanı etkileyebiliyor ve şimdiden yılda 1,3 milyon insanı öldürüyor.

Ana itici güçler, hala enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılan antibiyotiklerin yanlış ve aşırı kullanımıdır. Ancak çalışma, sorunun artan hava kirliliği seviyeleriyle daha da kötüleştiğini gösteriyor.

Hava kirliliği halihazırda halk sağlığına yönelik en büyük çevresel risktir. Hava kirliliğine uzun süreli maruz kalma, kalp hastalığı, astım ve akciğer kanseri gibi kronik durumlarla ilişkilendirilerek yaşam beklentisini azaltır.

Yüksek kirlilik seviyelerine kısa süreli maruz kalma öksürük, hırıltı ve astım krizlerine neden olabilir ve dünya çapında artan hastane ve doktor ziyaretlerine yol açar.

İkisi arasındaki olası bağlantıların ilk derinlemesine küresel analizi olan araştırmaya göre, hava kirliliğini azaltmak antibiyotik direncini azaltmaya yardımcı olabilir.

Çin’deki Zhejiang Üniversitesi’nden baş yazar Prof. Hong Chen, “Antibiyotik direnci ve hava kirliliği arasında şimdiye kadar, ikisi arasındaki olası bağlantılara dair net bir resme sahip değildik, ancak bu çalışma, hava kirliliğini kontrol etmenin iki yönlü fayda sağlayabileceğini gösteriyor.”

“Yalnızca kötü hava kalitesinin zararlı etkilerini azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda antibiyotiğe dirençli bakterilerin yükselişi ve yayılmasıyla mücadelede önemli bir rol oynuyor.” dedi.

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