Covid-19 ile ilgili endişe yaratan araştırma

Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınıyla ilgili endişe yaratan bir araştırma İngiltere'de yapıldı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’deki Imperial College London’da yapılan bir araştırma, corona virüsünün ne kadar kolay bulaşabildiğini gözler önüne serdi…

Pandeminin en yoğun hissedildiği dönemden elde edilen verilerin mercek altına alındığı araştırmada 279 ev eşyası incelendi. Bilim insanları evin bazı yüzeylerinde tespit edilen corona virüsünün yayılmasının daha hızlı olduğunu açıkladı.

Pandeminin başında yüzeylerden hastalık bulaşıp bulaşmadığına dair net bilgiler ortaya çıkmazken, evdeki eşyalar üzerinde corona virüsü tespit edilenlerin ellerinde 3.8 kat daha fazla virüs bulaşma ihtimali yer alırken, bu kişilerin hastalanma riskinin de 1.7 kat daha fazla olduğu belirtildi.

Araştırmayı yürüten Profesör Ajit Lalvani, “Eğer Covid-19 bulaştıysa, virüsü havaya bıraktığınız bir doğru. Fakat bilinmeyen şey virüsün insanların elinden ya da ev eşyalarından bulaşmasıdır” dedi. Profesör Lalvani, sık sık el yıkamanın ve yüzeylerin düzenli olarak temizlenmesinin hastalık riskini azalttığını da söyledi.

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