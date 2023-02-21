Covid-19 kalp sağlığını tehdit ediyor

Bilimsel araştırmalar, Covid-19'lu kişilerin kalp krizi, inme ve ölüm dahil önemli bir kardiyovasküler rahatsızlığa maruz kalma olasılığının, Covid-19 olmayanlara göre yüzde 55 daha fazla olduğunu gösteriyor. Ayrıca, aritmi (anormal kalp ritimleri) ve miyokardit (kalp kasının iltihabı) gibi sorunlara sahip olma olasılıklarının da daha yüksek olduğu görülüyor.

Sozcu.com.tr

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Columbia Üniversitesi’nde kardiyolog ve biyofizik profesörü olan Andrew Marks ve araştırmacı Steven Reiken ile ekipleri kalpte meydana gelen bazı değişiklikleri incelediler.

Ekip, Covid-19 olan hastalardan alınan kalp dokusunda oksidatif streste ve iltihaplanma sinyallerinde artışların yanı sıra kalsiyumda değişiklikler gözlemledi. Ayrıca, kalbin kalsiyum iyonu seviyelerini düzenlemekten sorumlu olan proteininde olumsuz değişiklikler saptadılar.

Araştırmacılar, kalpteki değişiklikleri daha fazla incelemek için Covid-19 ile enfekte olmuş bir fare modeli kullandılar ve kalp hücrelerinin ölümü ve kan pıhtıları dahil olmak üzere kalp dokusunda değişiklikler gözlemlediler.

Uzmanlar, yaptıkları araştırmalar doğrultusunda şunları söyledi: “Bir hastalığın belirli etkileri hakkında ne kadar çok farkındalık yaratırsanız, hastaların bakımını iyileştirme olasılığınız o kadar artar. Doktorlar, Covid-19 enfeksiyonlarıyla ilgili kalp değişikliklerinin farkında olmalı.”

Ayrıca Profesör Marks, “Kalp hastalığına neyin neden olduğunu ve onu nasıl düzelteceğimizi gerçekten anlamak istiyoruz” dedi.

Moleküler düzeydeki değişiklikleri tayin etmek, Covid-19 ile ilgili kardiyak semptomları iyileştirebilecek ilaçları ortaya çıkarabilir ve uzmanların bu sorunları daha etkili bir şekilde teşhis edip tedavi etmelerine yardımcı olabilir.

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