D vitamininin bir yararı daha ortaya çıktı: Kalp krizi olasılığını azaltıyor

Yeni araştırmalar, 60'lı yaşlarda D vitamini almanın kalp krizi olasılığını beşte bir oranında azaltabileceğini öne sürüyor.

Sozcu.com.tr

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D vitamininin kemikleri ve kasları koruduğu bilinmesine rağmen, kalp ve dolaşım sağlığı üzerindeki etkilerine yönelik araştırmalar çok net bilgiler veremiyor. Ancak yeni bir çalışmada, 60-84 yaşları arasındaki 21.315 Avustralyalıya, 5 yıl boyunca her ay D vitamini tabletleri veya plasebo verildiğinde kalp sağlığına nasıl etki ettiği de gözlemlendi.

Araştırmacılar daha sonra kalp krizleri, felçler ve koroner revaskülarizasyon da dahil olmak üzere herhangi bir büyük kardiyovasküler olayla ilgili hastane verilerini incelediler. Çalışmada; D vitamini grubunda kalp krizi geçirme oranının yüzde 19, koroner revaskülarizasyon oranının yüzde 11 daha düşük olduğu görüldü.

D vitamini insan vücudunun hem beslenme yoluyla aldığı hem de güneş ışığına maruz kaldığında ürettiği bir vitamin türü. Kemikleri, dişleri ve kasları sağlıklı tutmak için gerekli olan vücuttaki kalsiyum ve fosfat miktarını düzenlemeye yardımcı olur.

İlkbahar ve yaz aylarında, çoğu insanın ihtiyaç duyduğu tüm D vitaminini alabildiği düşünülse de NHS, sonbahar ve kış aylarında 10 mikrogram D vitamini içeren takviyeler öneriyor.

Ayrıca bu yeni araştırmayla beraber, D vitamini takviyesinin kardiyovasküler riski azaltabileceği de öne sürülüyor.

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