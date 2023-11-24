Demans riskini azaltabilir: Uzmanlardan patlamış mısır önerisi

Yapılan bir araştırma günde bir paket patlamış mısır yiyen kişilerin demans hastalığına yakalanma olasılığının daha düşük olabileceğini öne sürdü.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD’nin Şikago şehrinde yer alan Rush Üniversitesi’nden bilim insanları, araştırma için altı yıl boyunca 3.300 kişiyi izledi. Buna göre patlamış mısır gibi tam tahılları daha fazla yiyenlerin bunama riskinin daha düşük olduğu bulundu.

Tam tahıllar lif açısından çok zengindir, bu da şekerin kan dolaşımına dahil olmasını yavaşlatır. Bu da arterlerde plak oluşmasına ve demans riskini artıran iltihaplanmalara neden olabilecek şeker artışlarını önler.

Sadece ABD’de altı milyondan fazla kişide demans var, ancak bu rakamın önümüzdeki yirmi yılda iki katından fazla artması bekleniyor.

Ortalama 75 yaşında olan ve demansı olmayan katılımcıların hepsi, 1993’ten 2012’ye kadar 10.000 kişiyi takip eden Chicago Sağlık ve Yaşlanma Projesi’nde yer almıştı.

Her üç yılda bir, tam tahılları ne sıklıkta yedikleri konusunda anket yapıldı ve ayrıca bilişsel ve hafıza testlerini tamamlamaları istendi.

Bunlar, bir kelime listesini hatırlamak, sayıları hatırlamak ve bunları tekrar doğru sıraya koymak gibi görevleri içeriyordu.

BİLİŞSEL GERİLEME ORANI DAHA YAVAŞ

Katılımcılar daha sonra tükettikleri tam tahıl miktarına göre beş gruba ayrıldı ve bilişsel puanları karşılaştırıldı. Buna göre tahıl grubunu fazla tüketenlerde, demans riski daha düşük çıktı.

Araştırmacılar; yaş, cinsiyet, eğitim ve sigara içme gibi faktörleri de hesaba kattıktan sonra, günde üç veya daha fazla tam tahıl yiyenlerin, en az yiyenlere göre bilişsel gerileme oranının daha yavaş olduğunu buldu.

Beslenme Kılavuzları günde en az üç porsiyon tam tahıllı yiyecek öneriyor. Bir porsiyon ise bir dilim ekmek veya yarım fincan pişmiş makarna veya pirince tekabül ediyor.

Araştırmacılar tam tahıl yemenin demans riskini neden azalttığından emin değiller, ancak bunun kan şekerinin düzenlenmesine veya sağlıklı bir bağırsağın desteklenmesine nasıl yardımcı olduğuyla bağlantılı olabileceğini söylediler.

İlginizi Çekebilir Bilimsel araştırma: Çilek, demans riskini düşürüyor

İlginizi Çekebilir Uzman uyardı: Demanstan şüphelenmek için bu belirtiye dikkat edin