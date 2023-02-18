Deprem bölgesi için şimdi de uyuz ve bit uyarısı
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu, deprem bölgesinde üst solunum yolları enfeksiyonları, ishal vakalarıyla uyuz ve bitin neden olduğu enfeksiyonların çoğaldığını açıkladı.
Sağlık meslek kuruluşlarının deprem bölgesinde zorlu kış koşulları nedeniyle Covid-19 dahil solunum yolu enfeksiyonlarıyla ilgili uyarılarına bir yenisi eklendi.
TTB Aile Hekimliği Kolu deprem illerindeki enfeksiyonlara dikkat çekti, alt yapının hızla işler hale getirilmesi çağrısı yaptı.
Bölgeye ilaç gönderilmesini isteyen Aile Hekimliği Kolu'nun çağrısında şu ifadeler kullanıldı:
*Depremzedeler arasında üst solunum yolu enfeksiyonları, bronşit, zatüree, ishal vakalarının çoğaldığı, uyuz ve bit enfestasyonların yayıldığı bildiriliyor.
*Bölgeye ilaç gönderilmesi, elektrik, su ve kanalizasyon sisteminin hızla işler hale getirilmesi önemli.