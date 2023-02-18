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Deprem bölgesinde salgın riski var mı? Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da deprem bölgesindeki çalışmalara dair son durumu aktardı. Bakan Koca, "Afet bölgesinde olası bulaşıcı hastalıklarla ilgili riskler, erken uyarı sisteminin kurulmasıyla şu an kontrol altındadır "diye konuştu.

Yayınlanma: 13:51 - 18 Şubat 2023 Güncellenme:
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Deprem bölgesinde salgın riski var mı? Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sahra Hastanesi ziyaretinin ardından açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Koca, “Afetten etkilenen illerimizde birinci basamak sağlık hizmeti muayene sayısı ilk 12 günde 962 bin 482’ye ulaşmıştır. 10 afet ilindeki hastanelerimizde deprem sebebiyle yatan hasta sayısı 6 bin 108, taburcu edilen hasta sayısı 13 bin 612’dir” ifadelerini kullandı.

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