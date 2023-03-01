Depresyon hastalarına çevrimiçi terapi uygulamaları reçete edilecek

Birleşik Krallk'ta depresyon veya anksiyetesi olan hastalara, çevrimiçi tedavi sağlayan uygulamalar reçete edilecek.

Sozcu.com.tr

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Depresyon, anksiyete, travma sonrası stres bozukluğu ve vücut dismorfik bozukluğu gibi hastalığı olan yaklaşık 40 bin Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) hastasına ilk deneme sırasında web tabanlı kurslar sunulacak.

Hastalara geleneksel bir terapistle koltuk konuşmaları modeli yerine, evde bir dizüstü bilgisayar veya akıllı telefonla tamamlanacak tedaviler uygulanacak.

İnsanlar uygulamalara ancak bir NHS terapisti tarafından yapılan bir değerlendirmeden sonra erişebilecek.

Depresyon ve endişe konularında uzman olan Elizabeth Mullenger şunları söyledi: “Dijital teknoloji, akıl hastalıkları ile yaşayan insanların deneyimini dönüştürebilir. Şahsen tedavi için uzun bir bekleme listesinde olmak inanılmaz derecede izole hissettirebilir. Bir dijital tedaviye erişmek bu yalnızlık hissini önlemeye yardımcı olabilir. ”

NHS Digital’e göre, altı kişiden biri anksiyete ve depresyon gibi bir zihinsel sağlık sorunu yaşıyor. İngiltere’deki altı yetişkinden yaklaşık biri de antidepresan alıyor, geçen yıl 8.3 milyon hastaya ilaç reçete edildi.

Depresyon için en son 8 ila 12 haftalık, etkileşimli aktiviteler ve ödevler içeren üç çevrimiçi program önerildi.

King’s College London’da uzman bir komite üyesi olan Profesör Dame Til Wykes şunları söyledi: “Dijital terapiler, anksiyete veya depresyon tanısı alan insanlar için hoş bir yardım sunabilir. Yüz yüze temas ihtiyacını azaltmak için yeterince yardımcı olabilirler, bizzat veya sanal olarak olsun. Ancak kimin gelişeceği ve kimin ekstra yardıma ihtiyacı olacağını yeterince bilmiyoruz.”

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