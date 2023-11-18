Fitness uzmanından beslenme tüyoları

Avustralyalı bir fitness direktörü, kendini zinde ve formda tutmak için izlediği beslenme programını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Avustralya’nın Queensland eyaletinden Rachel Dillon, sekiz yıl önce fitness yarışmalarına hazırlanırken “sürdürülemez” olarak nitelendirdiği “ya hep ya hiç” yaklaşımını terk ettiğini söylüyor.

Artık tüm yiyecekleri ölçülü olarak tükettiğini belirten Dillon, bol miktarda lif almanın ve nişasta içermeyen sebzeler tüketmenin doğru beslenmenin anahtarı olduğunu paylaştı.

Sık sık yumurta akından omletler, ton balıklı pilavlı kaseleri ve meyveli salatalar tükettiğini belirten fitness uzmanı, tipik bir günde yaklaşık 1.800-2000 kalori tüketiyor.

Bu kaloriler bol miktarda protein, kompleks karbonhidratlar, yeşil yapraklı sebzeler ve yüksek lifli gıdalardan oluşuyor.

Dillon’a göre, lif oranı yüksek gıdalar daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olabilir ve meyve, sebze, esmer pirinç, chia tohumları ve fasulye tüketmek bağırsak sağlığınızı iyileştirebilir.

Fitness uzmanı, ara öğünlerde de patlamış mısırla bitter çikolata veya ahududu ve yaban mersini yediğini ekledi.

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