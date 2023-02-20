Geliştirilen yeni bir hap obezite ve diyabet için umut oldu

Bilim insanlarının üzerinde çalıştığı yeni bir hap, obezite ve diyabet gibi sorunlar için umut oluyor. Özellikle de fareler üzerinde yapılan denemelerden sonra uzmanlar bu sorunların engellenmesi için kullanılabileceğini düşünüyor.

Sozcu.com.tr

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Mide enzimlerini hapseden ve sindirimi yavaşlatan yeni bir hap, testlerden geçtikten sonra diyabet ve obeziteyi de tedavi etmek için kullanılmayı bekliyor.

Aslında yutulabilir bir cihaz olan hap, vücut tarafından gıdayı parçalamak için kullanılan enzimlerle aynı boyutta binlerce küçük gözenekle oyulmuş.

Stockholm Üniversitesi’nden Profesör Tore Bengtsson, hapla ilgili şunları söyledi: “Enzimler dolaşıyor, parçacıklarla buluşuyor ve gözeneklere giriyor.”

Bengtsson, diyabet ve obezite ile mücadele etmek için yeni yollara ihtiyaç olduğunu da belirtiyor: “Gıda çok işlenir ve bağırsakta çok hızlı bozulur. Bu neden kötü? Kanda yüksek kan şekeri ve lipid seviyelerine yol açar ve yüksek glikoz zirvesi görülür. Yaptığımız şey, bağırsaktaki gıdanın bozulma hızını yavaşlatmak.”

Obez fareler üzerinde yapılan deneyler, parçacıkları yemekle birlikte yutmanın, gıda etkinliğinde yüzde 33’lük bir azalmaya yol açtığını ve kemirgenlerin kilo vermesini sağladığını gösteriyor. İnsanlarda yapılan küçük çalışmalar da prediyabetin yönetilmesine yardımcı olabileceğini gösteriyor.

İNSANLAR ÜZERİNDE DENEYECEKLER

Yeni çalışma da parçacıkların insanlar tarafından yutulduğunda hayatta kaldığını ve kan dolaşımına karışmadığını gösterince uzmanlar, bu yıl insanlar üzerinde de büyük klinik deneylere geçmek istiyor.

Yutulan ve bir çeşit hap görevi gören parçacıklar, diğer obezite ilaçları ile karşılaştırıldığında; mekanik bir mekanizmaya sahipler. Bu da yan etki görülme durumunun daha düşük olduğu anlamına geliyor.

Bengtsson, insanların hastalanmalarını en baştan önlemek istediklerini belirtiyor: “Onları yemeğe başlayacağınız zaman alırsınız, sonra midede, bağırsakta yiyecekle birlikte olurlar. Sindirim daha yavaşsa, daha düşük glikoz seviyelerine sahip olursunuz ve kendinizi daha tok hissedersiniz.”

Ekip, ilkbaharda insanlarda klinik deneylere başlamayı planlıyorlar.

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