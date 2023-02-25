Hatay’da depremzedelere ve görevli personellere tetanos aşısı yapılıyor
Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından Hatay'da depremzedelere ve bölgede görevli personele tetanos aşısı uygulanıyor.
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, depremlerin vurduğu Hatay’a aşı TIR’ı getirdi.
Sağlık ekipleri, enkaz çalışmalarında görev yapan personeli ve depremzedeleri tetanos riskine karşı aşılamaya başladı.
Türkiye’nin dört bir yanından Hatay’da görevlendirilen Sağlık Bakanlığı ekipleri, mahalle mahalle, köy köy gezerek aşı uygulaması gerçekleştiriyor.
BAKAN KOCA DA DUYURDU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Halk Sağlığı ekiplerimiz deprem esnasında yaralanan vatandaşları ve enkaz çalışmasında bulunan personelleri tetanos riskine karşı aşılıyor. Türkiye’nin dört bir yanından görevlendirilen ekiplerimiz mahallelere, köylere ve personellerin bulunduğu alanlarda aşılama yapıyorlar” dedi. DHA