İlaç fiyatlarına zam geldi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 Euro değeri Temmuz ayında yüzde 30,5 oranında artırılarak 14,0387 TL olarak belirlendi.

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Zam furyası sürüyor. Son olarak ilaç fiyatlarına da zam geldi…

Konuyla ilgili ‘Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı’ Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yayımlanan karara göre; beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 Euro değeri Temmuz ayında yüzde 30,5 oranında artırılarak 14,0387 TL olarak belirlendi. Artışla fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 48.41 TL oldu. Diğer ürünlerde ise 25,30 TL oldu.

Kararla dönemsel Euro değeri güncellemesinde, geçici 7’nci madde kapsamında uygulanan 4 TL’ye kadar olan artışlar dikkate alınmayacak. Güncelleme sonrasında uygulanacak olan 4 TL’ye kadar olan artışlar, TL değerinde değişiklik yapılmadan ürünlerin depocuya satış fiyatları üzerine eklenecek.

Söz konusu karar, 24 Temmuz'da yürürlüğe girecek.