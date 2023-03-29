İşlenmiş etlerde bulunan kimyasallara karşı uyarı

Avrupa Birliği yetkilileri kansere neden olan kimyasallar içerdiği söylenen işlenmiş et ve birayla ilgili yeni bir sağlık uyarısı yayınladılar.

Sozcu.com.tr

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Satılan gıdalarda tespit edilen on farklı zararlı türden söz eden Avrupa Birliği yetkilileri, işlenmiş sebzeler, tahıllar, süt ve diğer süt ürünleri ile fermente edilmiş, salamura edilmiş ve baharatlı yiyecekler gibi gıda gruplarının da nitrozamin içerebileceğini söylediler.

Toplum genelindeki nitrozamin tüketiminin “bir sağlık endişesi yarattığı” konusunda uyaran Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), nitrozamin maruziyetinde “en önemli gıda grubunun” et olduğunu söyledi.

Nitratlar veya nitritler işlenmiş etin raf ömrünü uzatmaya yardımcı olmak ve ete pembe renk tonunu vermek için kullanılıyor.

TÜKETİMİNİ AZALTMAK ÖNEMLİ

EFSA’dan Dr. Dieter Schrenk, “Değerlendirmemiz, AB popülasyonundaki tüm yaş grupları için, gıdadaki nitrozaminlere maruz kalma seviyesinin bir sağlık endişesi yarattığı sonucuna varıyor.” dedi.

EFSA, insanlara potansiyel nitrozamin tüketimlerini azaltmak için çeşitli yiyeceklerle dengeli bir diyete uymalarını tavsiye etti.

Kurul şimdi görüşünü, üye devletlerle potansiyel risk yönetimi önlemlerini tartışacak olan Avrupa Komisyonu ile resmi olarak paylaşacak.

Bu tür önlemler teorik olarak, ilgili 10 nitrozaminden birini veya daha fazlasını içerdiği tespit edilen ürünlerin ambalajlarına uyarılar koymayı içerebilir.

Daha önce uzmanlar tarafından lanse edilen diğer potansiyel halk sağlığı girişimleri arasında, alışveriş yapanları et satın almaktan caydırmak için çıkarılan “işlenmiş et vergisi” de yer alıyor.



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