Kısırlıkla mücadele eden çiftler için umut: Bu tedavi şansı ikiye katlayabilir

Araştırmalar, yüksek ücretli olmayan bir hormon tedavisinin, açıklanamayan kısırlığı olan bir çiftin bebek sahibi olma ihtimalini iki katından fazla artırabileceğini gösteriyor.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’deki Queen Mary Londra Üniversitesi’nde yapılan araştırmalar, bir doz progesteron hormonunun bebek sahibi olma ihtimalini iki katına çıkardığını gösterdi.

Daily Mail’in haberine göre çalışma, doğal yoldan gebe kalmaya çalışan çiftleri, kadının adet döngüsünün ikinci yarısında vajinal progesteron tedavisi kullandığı çiftlerle karşılaştırdı.

Progesteron tedavisi gören 72 kadından 11’inin (yüzde 15,3) bebek sahibi olduğu bulundu. Tedavi edilmeyenler arasında ise 71 kişiden sadece beşinin (yüzde 7,0) bebeği oldu.

Tedavi ile doğum oranının iki kattan fazla artmasıyla beraber araştırmacılar, daha büyük bir çalışmanın benzer sonuçlara sahip olması durumunda, tedavinin dünya çapında kısırlıkla yaşayan birçok kişiye fayda sağlayabileceğini öne sürdüler.

Çalışma, Danimarka’daki Avrupa İnsan Üreme ve Embriyoloji Derneği’nin (ESHRE) yıllık toplantısında sunuldu.

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