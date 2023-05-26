Mahkeme karar verdi: SGK, HPV aşı ücretini ödemek zorunda

Kadın üyesinin, rahim ağzı kanseri yapan virüs suşlarını önleme oranı yüzde 99.7 olan HPV aşısının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmemesi üzerine mahkemeye başvuran Birlik ve Dayanışma Sendikası, açtığı davayı kazandı. Mahkeme, SGK'nın HPV aşı ücretini başvuru tarihinden itibaren yasal faiziyle ödemesine hükmetti.

Latif SANSÜR

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Birlik ve Dayanışma Sendikası'nın bir kadın üyesi için açtığı dava, rahim ağzı kanserine karşı HPV aşısı yaptırıp, bedelini SGK'dan alamayanları sevindirdi. Mahkeme SGK'nın, HPV aşı ücretini başvuru tarihinden itibaren yasal faiziyle ödemesine hükmetti.

Birlik ve Dayanışma Sendikası'nın Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, şunları söyledi:

– Kadın üyemizin HPV aşısının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmemesi üzerine sendikamızın açtığı dava sonucunda mahkeme, SGK’nın, HPV aşı ücretini başvuru tarihinden itibaren yasal faiziyle ödemesine hükmetti. HPV aşısının, rahim ağzı kanseri yapan virüs suşlarına karşı önleme oranı yüzde 99.7 iken aşının SGK tarafından ödenmemesi ve Sağlık Bakanlığı aşı programına alınmaması, koruyucu sağlık hizmetleri açısından bilim dışı ve kabul edilemez bir durumdur.

– HPV taraması ücretsiz, HPV aşısı ücretsiz değil. Şimdiye kadar HPV aşısı olup SGK'dan ücretini alamayan tüm üyelerimiz için avukatlarımız gereken hukuki desteği sağlayacaktır. Kuşkusuz hastalık oluştuktan sonra erken tespit etmek çok değerli ama hastalık oluşmadan korunmak ve engellemek çok daha kıymetli. Bu da aşı ile mümkün.

DSÖ: RAHİM AĞZI KANSERİ ÖNLENEBİLİR BİR ÖLÜM NEDENİ

Rahim ağzı kanserinin dünyada kadınlarda en sık görülen üçüncü kanser türü olduğunu belirten Mengücük, şöyle devam etti:

– Rahim ağzı kanserinin ülkemizde de sıklığı devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), rahim ağzı kanserini ‘önlenebilen bir ölüm nedeni' olarak tanımlıyor. Nedeni tamamen bilinen ve önlenebilen tek kanserdir. Bugün rahim ağzı kanserinin yüzde 99.7'una HPV enfeksiyonunun neden olduğu biliniyor. HPV'nin tespiti erken dönemde rahim ağzındaki kanser öncülü değişikliklerin tanınmasını ve kanser teşhisini kolaylaştırıyor. HPV testleri rahim ağzı kanseri taramasında önemli bir adımdır.

Türkiye’de Ulusal Kanser Tarama programı çerçevesinde 30-65 yaş grubundaki kadınların 5 yılda bir HPV testi ile tarandığını, pozitif çıkanların ileri tetkik ve takibinin sağlandığını söyleyen Dr. Derya Mengücük, bunun rahim ağzı kanserinin erken tanı ve tedavisi açısından önemli ve değerli bir uygulama olduğunu, ancak rahim ağzı kanserini ve buna bağlı ölümleri engellemek açısından yeterli olmadığını söyledi.

Mengücük, “Aşılama ile HPV enfeksiyonu tamamen engellenebilir. Dolayısıyla kanser yapma olasılığı ortadan kaldırılabilir. Pek çok ülkede HPV aşısı 11-12 yaşlarındaki kız ve erkek çocuklarına ulusal aşı takvimi gereğince yapılıyor. Yine bu ülkelerde 45 yaşına kadar kadın ve erkeklere ücretsiz olarak uygulanıyor. Fakat bizim ülkemizde HPV aşısı ulusal aşı takviminde yok ve aşı ücreti ödenmiyor. Hastalığı yüzde 100 engelleyen bir aşı olan HPV aşısının ücretli olarak yapılmak zorunda olmasını kabul etmiyoruz. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın geçen kasım ayında ücretsiz olacak diye müjde verdiğini, fakat hala ücretle yaptırılabildiğini hatırlatmak istiyoruz.” dedi.

“100 BİN KADINDAN 4'Ü RAHİM AĞZI KANSERİ”

Sağlık Bakanlığı'na seslenen Mengücük, “Rahim ağzı kanseri önlenebilen bir hastalıktır. Rahim ağzı kanserinden ölüm tamamen engellenebilir. Ülkemizde her 100 bin kadından dördüne rahim ağzı kanseri tanısı konulduğu ve bunların yarısından fazlasının ileri evrede tanı aldığı göz önüne alınarak HPV aşısı ücretsiz olsun diyoruz. DSÖ'nün önerisi dikkate alınıp, Ulusal Aşı Takvimi'ne uygun ve gerekli şekilde eklenip, HPV enfeksiyonunun erken yaşlardan itibaren engellenerek bulaşıcı ve kansere neden olmasının engellenmesini istiyoruz” diye konuştu.