Sayıştay raporuna yansıdı: Ruhsatsız çalışıyorlar

Sayıştay, Sağlık Bakanlığı’na bağlı ruhsat belgesi veya geçici ruhsat belgesi olmayan 5 sağlık tesisinin faaliyette olduğunu tespit etti. Raporda, Söz konusu sağlık tesislerinden, gerekli başvuru belgelerinin Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne ulaşmadığı belirtildi.

Halil ATAŞ

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Sayıştay'ın 2022 yılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri raporunda, Sağlık Bakanlığı'na bağlı 5 sağlık işletmesinin ruhsatının olmadığı ortaya çıktı.

RUHSATSIZ 5 SAĞLIK İŞLETMESİ TESPİT EDİLDİ

Sayıştay, Sağlık Bakanlığı'na bağlı ruhsat belgesi veya geçici ruhsat belgesi olmayan 5 adet sağlık tesisinin faaliyette olduğunu tespit etti. Denetçilerin yaptığı incelemede, açılış onay tarihi 2022 yılı ve öncesi olan bakanlığa bağlı beş adet sağlık tesisi için ruhsat belgesi veya geçici ruhsat belgesi düzenlenmediği halde sağlık tesislerinin faaliyette olduğu görüldü.

KİMİNİN BAŞVURUSU, KİMİNİN DE BELGESİ EKSİK

Raporda, “Söz konusu sağlık tesislerinden bazılarının ruhsatlandırma açısından gerekli başvuru belgelerinin Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne henüz ulaşmadığı, bazılarının ise ruhsatlandırma açısından gerekli başvuru bilgi ve belgelerinde eksiklik olduğu anlaşılmıştır” denildi.

“BAKANLIĞIN ASLİ GÖREVLERİ ARASINDA”

Raporda ayrıca, bütün sağlık tesislerinin ruhsatlandırılması ve ruhsatlandırma sonrası faaliyetlerinin mevzuata uygun olup olmadığına dair denetimlerinin yapılması bakanlığın asli görevleri arasında yer aldığından söz konusu sağlık tesislerinin ruhsatlandırmaya esas kriterleri sağlayıp sağlamadığının tespit edilmesi ve denetiminin yapılabilmesi bakımından ruhsatlandırma işlemleri için il sağlık müdürlükleri ile bakanlığın ilgili birimleri olan Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından koordineli bir çalışma yapılması gerekmekte olduğu ifade edildi.

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