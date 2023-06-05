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Kene kabusu başladı, bir kişi yaşamını yitirdi

Tokat'a bağlı Ovacık köyünde yaşayan ve kene yapışması sonrası rahatsızlanan 54 yaşındaki H.Y., Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü Sivas'ta, yaşamını yitirdi.

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Kene kabusu başladı, bir kişi yaşamını yitirdi

Tokat’ın Pazar ilçesi Ovacık köyünde yaşayan H.Y.’ye (54) kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlanan H.Y., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan H.Y., yaşam mücadelesini kaybetti.

H.Y.’nin cenazesinin Ovacık köyünde toprağa verileceği öğrenildi. (AA)

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