TTB: Deprem bölgesinde tuvalet yokluğu kadın sağlığını olumsuz etkiliyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu; deprem bölgesinde tuvalet yokluğu, yeterince mahrem alana ulaşamama, temiz su bulamama gibi sorunların kadın sağlığını olumsuz etkilediğini belirterek, sorunların çözümünü istedi.

Latif SANSÜR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımlarla kadınların deprem bölgesinde yaşadığı sıkıntılar ve sağlık sorunlarına dikkat çekildi.

Paylaşımlarda, “Deprem bölgesinde kadınlar tuvalet ile ilgili ciddi sıkıntılar yaşıyor. Tuvalet yokluğu, açık alanda yeterince mahrem alana ulaşamama, temiz su bulamama gibi sorunlar kadın sağlığını olumsuz etkiliyor” denildi.

ÖNERİLER TEK TEK SIRALANDI

Kadınlara yönelik uyarılarda idrarı uzun süre tutmanın idrar yolu enfeksiyonlarına yol açabileceği hatırlatıldı. Tuvalet sonrası genital bölgenin tuvalet kağıdı ile silinerek kurulanmasının yeterli olacağı, ıslak mendil kullanımının önerilmediği belirtildi.

Her kaşıntının mantar olmadığı, sıklıkla kaşıntı varsa mantardır yaklaşımı ile mantar ilacı kullanımının tekrarlayan enfeksiyonlara zemin hazırladığının altı çizildi.

Her tuvalet sonrası ellerin su ve sabunla yıkanması gerektiği, bunlara ulaşılamıyorsa eller için dezenfektan kullanılabileceği hatırlatıldı.