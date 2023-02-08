TTB’den deprem açıklaması: Enkaz altında hipotermiden ölenler var

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile sağlık emek-meslek örgütlerinin oluşturduğu Deprem Kriz Masası, TTB ve tabip odalarından hekimlerin sahada yaptığı durum tespitlerini kamuoyu ile paylaştı. Açıklamada, “Soğuk iklim koşulları nedeniyle yurttaşlar hipotermi nedeniyle hayatlarını kaybediyor” denilerek deprem bölgesindeki koşullara dikkat çekildi.

Latif SANSÜR

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TTB ile sağlık emek-meslek örgütlerinin oluşturduğu Deprem Kriz Masası uzmanlarının deprem bölgesinde yaptıkları durum tespitlerini içeren Deprem Bülteni 2'yi kamuoyu ile paylaştı.

“CİDDİ AKSAMALAR VAR”

Kamu erkinin sorumluluklarını yerine getirmediğine vurgu yapılan açıklamada, “Kamu erki ile emek-meslek örgütleri arasında bir iletişimsizlik mevcuttur. Kamu erki emek-meslek örgütleriyle işbirliğine yanaşmamaktadır. Bu iletişimsizlik durumu, organizasyonda da ciddi aksaklıklara neden olmaktadır” denildi.

SAĞLIKÇILAR İÇİN DE KOŞULLAR KÖTÜ

Hayatını kaybeden yurttaşların kimliklendirme ve ölüm nedenlerinin tespitinin çok önemli olduğu vurgulanarak, sahada bulunan adli tıp uzmanlarının kimliklendirme süreçlerine yetemediğini, Adalet Bakanlığı'nın adli tıp uzmanlarının görevlendirmelerinde engel çıkardığı belirtildi.

Deprem bölgesine giden sağlık emekçileri için yeterli koşulların sağlanmadığı dile getirildi.

“YURTTAŞLAR İLACA ULAŞAMIYOR”

Yurttaşların en temel ihtiyaçlarını karşılayamadığına dikkat çekilerek, bölgenin önemli bir kısmında birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin sunulmadığının altı çizilerek şu ifadelere yer verildi;

*Deprem bölgesine giden sağlık emekçilerine uygun çalışma koşulları ve ortamı hazırlanmamıştır. Deprem bölgesinde gıda ve su güvenliğinde bahsedilememektedir.

HİPOTERMİ NEDENİYLE HAYATLAR YİTİRİLİYOR

*Bölgeye lojistik sağlanamamakta, yurttaşlar ilaçlara ulaşamamaktadır.Soğuk iklim koşulları nedeniyle yurttaşlar hipotermi nedeniyle hayatlarını kaybetmektedir.

*AFAD ve kamu kurumları yetersiz kalmıştır. Önlemlerin alınmaması nedeniyle ortaya çıkacak bulaşıcı hastalıklar, ilerleyen günlerde ciddi bir halk sağlığı sorunları yaratabilir.

HİPOTERMİ NEDİR, NASIL OLUR?

Hipotermi, vücut sıcaklığının 35 °C'den aşağı düşmesine denir.

Genellikle yağmur, rüzgâr, kar veya soğuk suya maruz kalma gibi faktörler tarafından tetiklenir.

Belirtiler sıcaklığa bağlıdır. Hafif hipotermiyada şiddetli titreme görülürken sıcaklığın daha fazla düşmesi ile orta derecede hipotermiyada titreme durur ve zihinsel karışıklık artar. Şiddetli hipotermiya başlangıcında paradoksal soyunma yaşanabilir, hipotermik kişi bilincini kaybeder ve kalp durması riski artar.

HİPOTERMİNİN TEHLİKESİ

İnsan vücudu bulunduğu ortamla ısı alışverişine girer ve bu alışverişten ortamın ısısına göre etkilenir. Ortam sıcak ise vücut ısınır, soğuk ise üşür. Örneğin; bir insan soğuk suya çıplak olarak girdiğinde vücudu suya hızla ısısını verir ve vücut ısı kaybeder. En sıcak havalarda bile çok uzun süre suda kalındığında üşüme olmasının nedeni budur.

Ayrıca, birçok deniz kazasında (Titanik kazası gibi) çok kişi boğulmadan ziyade vücut ısısına bağlı ölüm, yani hipotermi yüzünden ölmüştür. Vücudun bu ısı alışveriş hızı, ortamlar arasındaki ısı taşınım katsayısına göre değişir.

Örneğin, vücut denizde normal havadakine göre daha hızlı ısı kaybeder, çünkü denizin ısı taşınım katsayısı değeri daha yüksektir. Bir insan cıva dolu bir havuza düşse 5-10 dakika sonra hipotermiden ölür, çünkü cıvanın taşınım katsayısı değeri, denize göre çok daha büyüktür. Bir insanın ısı kaybı başladığında vücudun standart ısı seviyesi düşer. 32-35 derecede bilinç kaybı, daha aşağı düşüşlerde ölüm gerçekleşir.

Hipotermi genellikle vücut sıcaklığının 35.0 °C (95.0 °F) altına düştüğü durumlarda, iç organların sıcaklıkları baz alınarak sınıflandırır. Bir diğer sınıflandırma sistemi ise İsviçre Derecelendirme sistemidir. Bu yöntem iç organların sıcaklık durumuna göre verdiği tepkilerden yola çıkarak sınıflandırma yapar.

HİPOTERMİ BELİRTİLERİ NELER?

Belirti ve semptomlar hipoterminin derecesine göre değişir ve şiddetin üç aşamasına bölünebilir.

Hafif

35-32°C arasındaki merkezî vücut sıcaklığı aralığında şiddetli titreme, yüksek kan basıncı, hızlı nefes alıp verme ve hızlı kalp atışları görülür. Damarlar, kanı merkeze çekmek için daralır. Vücut, enerji üretimi için depo edilen glukozu yakmaya başlar. Zihinsel karışıklık başlar.

Orta

Merkezî vücut sıcaklığı 32-28°C aralığına iner. Hipotermiya ilerledikçe, titreme durur, amnezi yaşanır ve refleksler yavaşlar. Kurbanlar tuhaf hareketler yapmaya ve mantıksız konuşmaya başlar. Motor becerilerin kaybı olabilir.

Şiddetli

Şiddetli hipotermiya merkezî vücut sıcaklığının 28°C altında düşmesidir. Bu sıcaklıklarda tüm fizyolojik sistemler yavaşlar, kalp ve nefes hızı düşer, kan basıncı azalır. Cilt soğuktur. Halüsinasyonlar görülmeye başlar, kişi donmakta olmasına rağmen soyunabilir. Refleksler kaybolur, göz bebekleri büyümüş hâlde kalır. Bilinç kaybı olabilir.

Daha fazla sıcaklık düşümlerinde hipotermik kişiler ısıtılana kadar ölmüş izlenimi verebilir. “Sıcak ve ölü olana kadar ölü değildir” sözü bu durumu ifade eder. Vücut sıcaklığı 32°C gibi normale yakın bir düzeye geldiğinde kişi canlılık belirtileri göstermiyor ise ölmüş olarak kabul edilir.

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