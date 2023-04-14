Üniversite sınavı stresi ile nasıl başa çıkılır?

Üniversite öğrencisi adaylarının heyecanı YKS yaklaştıkça daha artıyor. TYT/AYT/YDT sınavlarında başarılı olmak için yoğun bir şekilde çalışmak, birçok öğrenciyi strese sokabiliyor ancak, bu stresle başa çıkmanın yolları bulunuyor. İşte, üniversite sınavı stresiyle başa çıkmanın yolları...

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Her yıl milyonlarca öğrenin geleceğini şekillendiren YKS için başvurular geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Öğrenciler artık sayılı gün kalan YKS için yoğun ve bir o kadar stresli şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Uzmanlar, üniversite sınavı stresiyle başa çıkmanın yollarını şöyle sıralıyor:

YKS STRESİ İLE NASIL BAŞA ÇIKILIR?

* Planlama yapın: Günlük ve haftalık bir çalışma planı oluşturun. Bu plana sadık kalmak, zaman yönetimi konusunda size yardımcı olacaktır.

* Beslenme: Sağlıklı ve dengeli bir beslenme alışkanlığı edinin. C vitamini, omega-3 yağ asitleri ve magnezyum gibi vitamin ve mineralleri içeren gıdalar tüketin. Ayrıca, kafeinli ve şekerli içeceklerin tüketimini sınırlayın.

* Egzersiz yapın: Düzenli egzersiz yapmak, stresle başa çıkmak için en etkili yollardan biridir. Egzersiz yapmak, endorfin adı verilen doğal bir mutluluk hormonu salgılar. Bu hormon, sizin mutlu ve rahatlamış hissetmenize yardımcı olur.

* Kendinize zaman ayırın: Kendinize zaman ayırın ve hobilerinize, arkadaşlarınıza, ailenize ve sevdiklerinize zaman ayırın. Sınav stresinden uzaklaşmanızı ve daha rahatlayabilmenizi sağlar.

* Pozitif düşünce: Kendinize inanın ve motive edin. Kendinizi negatif düşüncelerden korumak için, pozitif mesajlar içeren notlar veya günlükler yazabilirsiniz.

Üniversite sınavı stresiyle başa çıkmak mümkündür. Bu önerilerle stresle başa çıkmak daha kolay hale gelir ancak, stres seviyeniz artarsa ve hayatınızı etkilemeye başlarsa, bir uzmandan yardım almanız öneriliyor.