Ünlü erkekler bu diyetle fit kalıyor

Chris Martin, Bruce Springsteen, Mark Wahlberg, Chris Hemsworth ve Hugh Jackman... Bu birbirinden ünlü erkeklerin ortak bir noktası var. Hepsi aynı diyet programını uyguluyor. Üstelik uzmanlar da bu beslenme biçiminin oldukça sağlıklı olduğunu söylüyor.

Sozcu.com.tr

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Coldplay solisti Chris Martin’in bu hafta beslenme biçimi ile igili yaptığı açıklama dikkatleri çekti. Ünlü müzisyen, sadece bir öğün yediğini söyledi. Martin gibi pek çok ünlü de aynı diyet programını uyguluyor.

Chris Martin seneler içinde gözle görülür bir şekilde kilo kaybetti ve oldukça fit bir görünüm yakaladı. Müzisyen, bu hafta yaptığı açıklamayla bu görüntüsünün arkasındaki sırrı da açığa çıkarmış oldu. Hatta Martin, bu diyete 73 yaşındaki Bruce Springsteen ile öğle yemeği yedikten sonra başladığını söyledi.

Martin öğün sayısı söylese de neler yediğine dair bir açıklama yapmadı. Ancak, espri yaparak berbat bir aşçı olduğunu söyledi: “Son on yılda iki kez yemek yapmayı denedim ve ikisinde de itfaiyeyi aramak zorunda kaldım.”

Günde bir öğün diyeti uygulayanlar arasında Mark Wahlberg, Chris Hemsworth ve Hugh Jackman da yer alıyor.

SAĞLIKLI MI?

Peki, bu şekilde beslenmek sağlıklı mı?

Aralıklı açlığın kişinin ömrünü uzatabileceğini, kilo kaybını tetikleyebileceğini, diyabet ve Alzheimer dahil hastalık riskini azaltabileceğini öne süren çok sayıda çalışma var.

Kalorileri ve gıda alımını sindirmek için harcanan zamanı kısıtlamak, vücuttaki iltihaplanma seviyelerini düşürmenin yanı sıra hücrelere zararlı olabilecek toksiklerin vücuttan atılması için de zaman veriyor.

KARŞI ÇIKANLAR DA VAR

Tüm bunlara rağmen son zamanlarda tek öğün besleme ile aralıklı oruca karşı çıkan ve kalp hastalıkları riskini artırdığını ileri süren araştırmalar da ortaya çıktı. Ancak uzmanlar bu durumun, aralıklı oruç tutanların tek seferde çok daha fazla yemesinden kaynaklanabileceğini öne sürüyor.

Geçen yıl yayınlanan ve 40 yaşın üzerindeki 24 bin Amerikalıyı takip eden bir makale, günde bir öğün yemek yiyenlerin, üç öğün yiyenlere kıyasla 15 yıl içinde herhangi bir nedenden ölme olasılığının yüzde 30 daha fazla olduğu konusunda uyardı.

Bilim insanları bunun, oruç tutanların tek seferde büyük miktarda yiyecek tüketmeleri nedeniyle olduğunu öne sürdüler, bu da bir kerede bir kalori ve besin dökümünü sindirmeye çalışırken vücut üzerinde ekstra stres oluşturabilir. Ancak, aralıklı orucun erken ölümlerde rol oynadığını söylemenin de henüz çok erken olduğunu belirttiler.

Bazı uzmanlar da kilo vermek için aralıklı oruç tutmanın kalori alımını kısıtlamaktan daha etkili olmadığını öne sürdü. Ve fareler üzerinde yürütülen üçüncü bir çalışma, kahvaltıyı atlamanın kalp hastalığı veya kanser geliştirme riskini artırabileceğini öne sürdü.

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