Ünlü ürolog cinsel yaşamı öldüren 5 alışkanlığı sıraladı

Sosyal medyada da son derece popüler olan ünlü ürolog Anika Ackerman, cinsel yaşamı öldüren 5 alışkanlığı sıraladı.

Sozcu.com.tr

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Pek çok çift için zaman zaman sorunlu bir hale gelen cinsel yaşama bu defa ünlü ürolog Dr. Anika Ackerman da dikkat çekti. Ackerman, çiftlerin yapmaktan mutlaka kaçınması gereken alışkanlıkları sıraladı.

TikTok, YouTube ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında binlerce kişi tarafından takip edilen Doktor Ackerman seks hayatını mahveden şeyleri sıraladı.

İşte cinsel yaşamı öldüren 5 alışkanlık:

1- AZ UYUMAK

Çoğu insan, uykunun ruh halini ve enerji seviyesini etkilediğini bilse de aynı zamanda libido ile bağlantılı olduğunu bilmiyor.

Ackerman; az uyumanın, bağışıklık sisteminden ruhsal sağlığa pek çok alanda insan sağlığını olumsuz yönde etkilediği gibi libido için de oldukça zararlı olduğunu belirtiyor.

2- ÇOK FAZLA ALKOL TÜKETMEK

Ünlü doktor, düzenli olarak alkol tüketenlerin uzun vadede cinsel yaşamında sorunlar yaşayabileceğini söylüyor.

3- FAZLA YA DA YETERSİZ BESLENMEK

Ackerman yayınladığı videoda çok fazla ya da yetersiz yemek yemenin de seks hayatınızı öldürmenin bir yolu olduğunu açıklıyor.

4- STRES

Stres, pek çok hastalık için bir numaralı düşman olarak gösterilir. Cilt hastalıklarından kalp sorunlarına kadar stresin etkilemediği hiçbir şey yok. Ackerman’a göre yönetilemeyen stres aynı zamanda cinsel yaşamı da öldürüyor.

5- YATAK ODASINDA SIKICI OLMAK

Ackerman, aslında insan sağlığı açısından zararlı olduğu bilinen dört maddeyi sıraladıktan sonra çiftlere yatak odalarında sıkıcı olmamalarını tavsiye ediyor.

Ünlü doktor sosyal medya platformlarında yayınladığı videoda, saydığı bu beş maddeden sonra sözlerine şu şekilde devam etti: “Beş neden, libidonuzu veya cinsel tatmininizi etkileyebilecek pek çok belirtiden sadece birkaçı.”

Ackerman’ın paylaşımını takipçileri de beğeni ve yorumlarla destekledi. Pek çok kullanıcı doktora, samimi paylaşımı için teşekkür ederken bazı kullanıcılar da tavsiyelerini destekledi.

Bir takipçi, “Yaşınız ne olursa olsun iyi bir cinsel yaşam için sağlıklı bir yaşam tarzı sürmelisiniz, bu da fast food’u kesmek anlamına gelir” diye yazarken bir başkası da esprili bir yaklaşım sergileyerek, “Cinsel hayatımı etkileyen en önemli şey, bunu paylaşacak kimsenin olmaması” diye yazdı.

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