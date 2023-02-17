Uzmanından “Depremzede çocuklara oyuncak seçimi” tavsiyesi

Türkiye Genç ve Çocuk Psikiyatrisi Derneği Travma Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Serhat Nasıroğlu, oyuncakların çocukların travma tedavisinde önemli olduğunu, kepçe, vinç, kamyon, ambulans gibi oyuncakların depremi çağrıştırsa bile travma terapisinde faydalı olabileceğini bildirdi.

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Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı da olan Nasıroğlu, AA muhabirine, depremzede çocuklar için oyuncağın önemine değindi.

Depremzedelere yönelik bireylerin kendi çocukları için düşündüğü oyuncaklardan almasını öneren Nasıroğlu, “Depremzede çocukların sarılma duygusuna ihtiyacı olabileceği için daha çok yumuşak oyuncakların alınmasını tercih ediyoruz. Ayıcık veya bebek alınacaksa daha yumuşak olanları tercih edin. Daha küçük yaş grubunda ses çıkaran, ışıklı oyuncaklar tercih edilebilir.” diye konuştu.

Nasıroğlu, çocukların duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine yardımcı olmaları açısından resim yapabilecekleri defter, kağıt, kalem ve boyaların da gönderilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Kuklaların da drama çalışmaları açısından faydalı olduğunu ifade eden Nasıroğlu, zor konuşan veya duygularını zor ifade eden çocuklar için kuklaların faydalı olduğunu bildirdi.

Duygu ve düşünceleri anlatan, depremi, sallanmayı ifade eden kitapların da olduğuna değinen Nasıroğlu, “Bu kitapların da aileler veya bireyler tarafından çocuklarla birlikte okunması ve çocukların bu konularla ilgili neler düşündüklerini anlatmalarını sağlamak faydalı olabilir. Yas içinde olan çocuklar için ailenin imkanı varsa, ‘Susam Sokağı’ gibi bazı çizgi filmlerde yası anlatan bölümler yer alıyor. O bölümler çocuklarla birlikte izlenebilir.” diye konuştu.

“DEPREMİ ÇAĞRIŞTIRACAK OYUNCAKLARDAN KAÇINMAK DOĞRU DEĞİL”

Bazı oyuncaklardan kaçınmak yerine işlevlendirerek, çocukla oyun oynanmasını öneren Nasıroğlu, şunları kaydetti:

“Depremi çağrıştıracak ambulans, kamyon, vinç, kepçe gibi oyuncakların alınmaması yönündeki yaklaşımları doğru bulmuyoruz. Bazen travma terapisinde bu tür oyuncakların faydalı olabileceğini biliyoruz. Çünkü bu tür şeylerden kaçış yok, hayatının her alanında karşılarına çıkacak, aynı travmayı tekrar yaşayacak. O nedenle bundan kaçınmak yerine, çocukla bu kaygılarını azaltmak için destekleyici oyunlar oynanması gerekiyor. Çocuk özelinde düşünmek gerekiyor, bu olaydan ne kadar etkilendi. Onu tetikleyici faktörler neler? Bir çocuk için ambulans tüm travmayı tetikleyici faktörse ambulans üzerinden daha farklı bir yaklaşıma gidilebilir. Başka bir çocuk için ambulans koruyuculuğu ifade eder. ‘Ambulans beni kurtardı’ diye sıcak bakıyordur.” (AA)

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