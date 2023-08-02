Uzmanlar bu hastalığı olanları uyardı: Dışarı çıkmayın

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) bilim insanları, küresel ısınmayla birlikte giderek etkisini artıran aşırı sıcaklıklardan korunabilmek için özellikle astım hastası vatandaşları bir kez daha uyardı. TÜSAD Astım ve Alerji Çalışma Grubu adına astım hastalarına önerilerde bulunan Prof. Dr. Levent Cem Mutlu, aşırı sıcaklarda mümkünse dışarı çıkılmamasını ve günlük aktiviteler için serin saatlerin tercih edilmesini önerdi.

Latif SANSÜR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

TÜSAD Astım ve Alerji Çalışma Grubu üyesi Prof. Dr. Cem Mutlu, artan şehirleşme, sanayileşme ve ormansızlaşma nedeniyle dünya çapında büyük bir sorun haline gelen küresel ısınmanın, iklim değişikliği ve ekolojik sorunların yanı sıra hastalıkların görülme sıklığını da etkilediğini belirterek özellikle astım hastalarının aşırı sıcak günlerde mümkünse dışarı çıkmaması gerektiğini belirtti. Günlük aktiviteler için serin saatlerin tercih edilmesini önerdi.

“ASTIM ATAĞINA NEDEN OLABİLİYOR”

Astım semptomlarını şiddetlendiren maddelere ek olarak hava sıcaklıklarının astım ataklarına etkisiyle ilgili konuşan Mutlu şu bilgileri verdi: “Soğuk hava gibi sıcak hava da astım ataklarına neden olabiliyor. Sıcak hava bronşları doğrudan uyararak astım atağına neden olabiliyor. Ayrıca, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve nemle birlikte polen ve bitki tozu gibi alerjenlerin solunan havadaki oranının artmasıyla astım ataklarında artış görülüyor. Güneş ışınları nedeniyle atmosferdeki ozon miktarının artması da astım hastaları için bir diğer risk. Artan ozon havayollarını uyararak astım ataklarına sebebiyet veriyor.”

ASTIM HASTALARINA HAYATİ ÖNERİLER

Mutlu, astım hastalarının aşırı sıcaklarda dikkat etmeleri gerekenleri ise şöyle sıraladı:

* Sıcaklığın ve nem oranının arttığı dönemlerde mümkün olduğunca dışarı çıkmayın, nem oranı yüksek olan bölgelere seyahat etmeyin.

* Havuz dezenfeksiyonunda kullanılan klor veya diğer kimyasal dezenfektanlar astım ataklarını tetikleyebileceğinden havuz yerine denizi tercih edin.

* Yolculuk sırasında polen tutucu hava filtreleri olan araçları tercih edin, polen filtrelerini zamanında değiştirin.

* Kapalı ortamlarda kullanılan klimaların düzenli bakımını yaptırın ve polen filtresi içeren cihazlar tercih edin.

* İlaçlarınızı yeterli dozda ve doğru teknikle alın.

* Başta sigara olmak üzere diğer tetikleyicilerden uzak durun.

* Egzersizlerinizi günün serin zamanlarında yapın.

* Semptomlarınızda artış varsa vakit kaybetmeden doktorunuza başvurun.

İlginizi Çekebilir Aşırı sıcaklar, turizm sektörü için tehlike oluşturuyor