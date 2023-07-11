Uzmanlar tepkili: Sıcak su ve limon miti çürütüldü

Aralarında Beyoncé ve Jennifer Aniston'ın da bulunduğu milyonlarca insanın sabah ritüeli arasında güne bir bardak sıcak su ve limonla başlamak bulunuyor. Ancak uzmanlar bunun dişler için kötü olduğu ve sindirim sistemini temizlemediği konusunda hemfikir.

Sozcu.com.tr

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Sabahları güne bir bardak sıcak su ve limon sirkesiyle başlayan milyonlarca kişi, bunu karaciğer için “iyi” olduğu ve sindirim sistemini güçlendirdiği inancıyla yapıyor. Birçoğu da gün boyunca limon ve diğer meyve dilimleri ile tatlandırılmış sularını yudumlamaya devam ediyor.

Ancak uzmanlara göre, bu davranışlar oldukça yanlış. Diş hekimi ve İngiliz Diş Hekimleri Birliği’nin sözcüsü Hannah Woolnough, sıcak su ve limonun birden fazla sağlık sorunu için “her derde deva” olduğu anlayışıyla yanlış bir şekilde tüketildiğini söylüyor: “Ama bu kadar endişe verici olan, bu alışkanlığın dişlerinize verebileceği zarardır ki bu çoğu durumda kalıcıdır ve geri alınamaz.”

Parmar Dental’i işleten diş hekimi Nilesh Parmar da aynı fikirde: “Su ve limon içen pek çok hasta tanıyorum ve keşke içmeseler. Sağlıklı bir seçeneği seçtiklerine dair yanlış bir inanışla bunu yapıyorlar çünkü duydukları bu.” diyor.

Diş hekimleri ayrıca sıcak su ve limon (veya meyve bazlı içecekleri yudumlamak) tüketme modasının şu anda gördükleri diş çürümelerindeki artışı tetiklediğinden şüpheleniyor.

DETOKS ETKİSİ YOK

Leicester Royal Infirmary’de karaciğer cerrahı olan Profesör David Lloyd da, dişlere zarar vermesinin yanı sıra sıcak su ve limon içmenin iddia edildiği gibi karaciğeri “temizleyeceği” veya “detoks” yapacağı fikrini destekleyecek hiçbir şey olmadığını söylüyor.

Lloyd, “Karaciğerinize detoks yapmak veya daha doğrusu karaciğerdeki hasarı iyileştirmek için, karaciğeri çok çalıştıran ve alkol veya uyuşturucu kullanmak gibi sorunlara neden olan şeyleri yapmayı bırakmalısınız.”

“Bu, günde yaklaşık iki litre su içmekle desteklenirse karaciğeri sağlıklı tutar. Bir bardak sıcak su ve limon bunu başaramaz. Dahası, karaciğerin işi detoks yapmaktır, karaciğerin kendisinin detoks yapması diye bir şey yoktur.” dedi.

Royal Free London NHS Foundation Trust’ta danışman gastroenterolog olan Dr. Steven Mann da, sindirime yardımcı olacak sıcak su ve limon kullanımını destekleyen kanıtların eşit derecede yetersiz olduğunu söylüyor.

“Ekstra mide salgıları için hiçbir kanıt yok” diyen Mann limonların diğer bitki bazlı gıdalara göre belirli bir faydası olmadığını da sözlerine ekledi.