Uzmanlardan çocuklar ve ergenler için uyarı: Yeme bozukluğuna dikkat

Yeni bir araştırmada, dünyadaki çocuk ve ergenlerin yüzde 22'sinde yeme bozukluğu belirtileri gözlemlendiği tespit edildi.

Sozcu.com.tr

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Uzmanlar yeme bozukluğuna ilişkin 16 ülkeden 32 araştırmanın derlemesi ve analizi ile hazırladıkları çalışmayı yayınladı.

Çocuk ve ergenlerin yüzde 22’sinin yeme bozukluğu belirtileri gösterdiğini tespit eden araştırmada, bu rakamın yüksek vücut kitle endeksine sahip olan ve ergenlikten yetişkinliğe geçiş dönemdeki kızlar arasında daha yüksek olduğu belirtildi.

Araştırmada, çocukların yeme bozukluğu belirtilerini gizleyebilecekleri ya da utanç verici olduğunu düşündükleri için yardım almaktan çekinebilecekleri kaydedildi ve bu nedenle çocuklara tam tedavi yapılamayabileceği aktarıldı.

Araştırma yazarlarından ve aynı zamanda İspanya’daki Castilla-La Mancha Üniversitesi’nden Dr. Jose Francisco Lopez-Gil, “Yeme bozukluğu çocuk ve ergenler arasında ciddi bir sorun. Bu hastalığın erken tespiti ve müdahalesi uzun vadede ortaya çıkacak sağlık sorunlarını önlemek için çok önemli” ifadelerini kullandı.

Yetişkinlerin hem kendilerinde hem de çocuklarında yeme bozukluğu belirtilerinin farkında olması gerektiğini belirten Lopez-Gil, kilo takıntısı, sıkı beslenme kuralları, aşırı yeme gibi davranışların bu belirtiler arasında olabileceğini kaydetti.

Lopez-Gil, çocuklarda yeme bozukluğu belirtileri görüldüğü anda uzmana danışılması gerektiğini vurgulayarak, ebeveynlerin çocuklarına bunun utanılacak bir durum olmadığını anlatarak destek olabileceğini aktardı. (AA)

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