2023 yılı Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu

Dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olarak bilinen Nobel Ödülleri sahiplerini buluyor. Dün tıp dalında ödülü kazananlar açıklanırken bugün fizik dalında ödülü üç bilim insanı paylaştı.

Sozcu.com.tr

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Bilim insanları Pierre Agostini, Ferenc Krausz ve Anne L’Huillier, 2023 yılı Nobel Fizik Ödülü’nün sahibi oldu…

Yapılan açıklamada bilim insanlarının “maddedeki elektron dinamiklerini incelemek için attosaniye ışık darbeleri üreten deneysel yöntemler” sebebiyle ödüle layık görüldüğü vurgulandı.

Bu ödül ile birlikte bilim insanları 11 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1 milyon dolar) para ödülünü de bölüşecek.

Dinamitin mucidi olan iş insanı Alfreed Nobel’in vasiyeti üzerine 1901’den beri verilmeye başlanan ödüller bilim, edebiyat ve barış gibi alanlarda ilerlemeye katkı sağlayan kişilere sunuluyor.

Ekim ayının başında arka arkaya açıklanan ödüllerde önümüzdeki günlerde kimya, edebiyat, barış ve ekonomi alanlarında kazananlar duyurulacak.

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