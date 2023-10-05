Yapay zekâ 27 yaşında ölen ünlü isimleri yeniden canlandırdı

Yapay zekâ uygulaması, Janis Joplin ve Kurt Cobain gibi isimlerin yer aldığı "27 yaşında ölen ünlü kişiler kulübü" üyelerinin günümüzde nasıl görüneceğini ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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“Hızlı yaşa, genç öl” sözü Rock and Roll dünyasında yaygın bir söz olsa da, müzik endüstrisinin en büyük efsanelerinden birkaçı için bu ifadenin doğru olduğu biliniyor.

Janis Joplin, Jimi Hendrix, Kurt Cobain gibi isimlerin 27 yaşında hayatını kaybetmesi hayranlarının gözünde trajedi yaratsa da yapay zekâ, ünlü isimlerin günümüzde yaşasalardı nasıl görüneceklerini oluşturdu.

İşte 27 yaşında ölen ünlülerin yapay zekâ halleri…

JANIS JOPLIN

KURT COBAIN

AMY WINEHOUSE

JIMI HENDRIX

JIM MORRISON

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