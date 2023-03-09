3D baskılı Terran 1 roketinin ilk fırlatma denemesi gerçekleşti

ABD havacılık şirketi Relativity Space tarafından inşa edilen 3D baskılı Terran 1 roketinin, Florida’daki Cape Canaveral’da ilk fırlatma denemesi gerçekleştirildi.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Üç boyutlu baskı teknolojisi bilim dünyasında yeniliklerin kapısını aralamaya devam ediyor. Daha önce tıp alanında örnekleriyle karşılaşılan teknoloji bu defa da bir roket yaratarak dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde ilk kez ortaya çıkan Terran 1 roketi, 3D baskı teknolojisi ile yapılmıştı. Kaliforniya merkezli Relativity Space’in yaptığı roket, lisans aldığını duyurmuş ve fırlatma denemesi için tarih de vermişti. Nihayet 3D baskı ile yapılan roketin ilk fırlatma denemesi gerçekleşti. (AA)

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