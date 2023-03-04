Amazon’un ikinci genel merkezinin inşaatında erteleme kararı

ABD'li e-ticaret devi Amazon, Virginia eyaletindeki ikinci genel merkezinin ikinci kısmının inşaatını erteleme kararı aldı.

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Amazon’un gayrimenkul ve tesislerden sorumlu yetkilisi John Schoettler, yaptığı açıklamada, şirketin Virginia eyaletinde inşaatı devam eden genel merkezinde şimdiden 8 binden fazla kişiyi işe aldıklarını, bu çalışanların genel merkezin ilk kısmı olan ve inşaatı haziranda tamamlanacak Met Park kampüsünde çalışacağını belirtti.

Schoettler, işletme ihtiyaçlarına uygunluğundan emin olmak için alan planlarını her zaman değerlendirdiklerini ve Met Park kampüsünde 14 binden fazla çalışanı barındıracak alan olacağı için PenPlace olarak adlandırılan ikinci kampüsün inşaatının tarihinde değişikliğe gidilmesine karar verildiğini ifade etti.

Amazon’un ikinci genel merkezinin inşaatındaki erteleme kararının şirketin işten çıkarmalara gitmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

ABD basınında yer alan haberlerde, Amazon Sözcüsü Zach Goldsztejn’ın inşaattaki ertelemenin şirketin 18 bini aşkın çalışanını etkileyen son işten çıkarmalarla bağlantısının olduğunu belirttiği aktarıldı.​​​​​​​ (AA)