Apple CEO’su Tim Cook’un maaşından kendi isteğiyle kesinti yapılacak

Apple, CEO Tim Cook'un bu yıl maaşında yüzde 40'lık bir kesinti yapacağını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Apple CEO’su Tim Cook, 2022’de yıllık 3 milyon dolar maaş, 83 milyon dolar hisse senedi getirisi ve ek tazminat ile 99,4 milyon dolarlık bir ödeme aldı. Ancak Bloomberg’in haberine göre; hissedarlardan gelen yorumlar ve bizzat Cook’un isteği ile CEO, bu yıl aynı rakamlara ulaşamayacak.

Cook’un toplamda tahmini olarak 49 milyon dolar kazanacağı tahmin ediliyor.

Apple CEO’sunun maaşındaki değişikliğin Elon Musk gibi diğer teknoloji liderlerinin gelirlerinde büyük düşüş yaşadıklarına dair haberlerden sonra gelmesi dikkat çekti. Bu hafta başında Musk’ın tarihte servetinden 200 milyar dolar silinen ilk kişi olması gündeme oturmuştu.

Guinness Dünya Rekorları, milyarderin Kasım 2021’den Aralık 2022’ye kadar 165 milyar doları kaybettiğini ve Japon iş insanı Masayoshi Son’un 2000 yılında uğradığı 58,6 milyar dolarlık kaybı gölgede bıraktığını bildirdi.

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