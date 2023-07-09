Apple sanal gerçeklik gözlüğü Vision Pro’yu kademeli olarak satışa çıkaracak

Yayınlanan bir rapora göre teknoloji devi Apple, müşterilerin perakende satış noktalarında yüz yüze randevu almalarını gerektirecek bir sunumun parçası olarak her biri 3.500 ABD doları olan Vision Pro sanal gerçeklik gözlüklerini kademeli olarak piyasaya sürecek.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Bloomberg News’in cuma günü bildirdiğine göre, Apple, cihazları ülke çapındaki 270 lokasyonunun özel olarak belirlenmiş bölümlerinde satışa sunmayı planlıyor.

Teknoloji devinin, diğer ABD pazarlarına açılmadan önce önümüzdeki yılın başlarından itibaren New York ve Los Angeles gibi büyük şehirlerde ilk lansmanı planladığı bildiriliyor.

New York Post’un haberine göre, ABD merkezli tüketiciler, 2024’ün başlarından itibaren Apple’ın çevrimiçi mağazası aracılığıyla Vision Pro gözlük sipariş etmeye başlayabilir.

FARKLI ÜLKELER İÇİN “YERELLEŞTİRME” SÜRÜYOR

Apple’ın Vision Pro gözlüklerini gelecek yılın sonlarından itibaren Kanada ve Birleşik Krallık’taki müşterilere satmaya başlayacağı bildiriliyor.

Şirketin daha sonra Asya ve Avrupa’daki pazarlara açılması bekleniyor. Öğrenilen bilgilere göre, Apple mühendislerinin cihazı Fransa, Almanya, Avustralya, Çin ve Hong Kong gibi bireysel pazarlar için “yerelleştirme” üzerinde çalıştıkları bildiriliyor.

ÜRETİM HATASI

Hareket, Apple’ın gözlük üretimini gelecek yıl 400 binin altına düşürecek büyük bir üretim hatasıyla karşı karşıya kaldığına dair raporların hemen ardından geldi.

Vision Pro’yu oluşturmak için yedi yılını harcayan Apple, başlangıçta 2024 boyunca montaj fabrikalarından mağaza raflarına 1 milyon gözlük göndermeyi umuyordu.

Ancak FT’ye göre, Apple’ın gözlüğü oluşturmasına yardım etmesi için sözleşme imzalayan Çinli üretici Luxshare, 2024’te 400 binden az ürün üretmeye hazırlanıyor.

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