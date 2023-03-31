Apple’ın yeni projesi ifşa oldu… Tam vücut izleme üzerine çalışabilir

Apple'ın ortaya çıkan yeni patent bilgileri, teknoloji devinin gelecek projeleri hakkında da bilgi veriyor. Son olarak Apple'ın, tam vücut izleme üzerine çalışmalar yapacağı düşünülüyor.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Bu yılın başından itibaren çok sayıda Apple patenti ortaya çıktı ve teknoloji devinin elinde neler olabileceğine dair teknoloji meraklılarına da ipuçları verdi. Şimdiye kadar; düşme sırasında kendini otomatik olarak koruyan bir iPhone’dan renk değiştiren Apple Watch kayışlarına kadar pek çok yenilik basına sızdı. Son olarak ortaya çıkan patent de şirketin, tam vücut izleme yetenekleri yönüne ilerleyebileceğini gösteriyor.

İlk ortaya çıkan patentte; Apple cihazlarına dahil edilebilecek olası özellik açıklanıyor. Firma, bu özellikle kişinin duruşunu, oturmasını veya ayakta durmasını baş pozisyonuna bakarak izlemek için kullanılabileceğine inanıyor.

Ayrıca bir iPhone veya Apple Watch sahibinin bir araçta olup olmadığını izleyebilir, hatta yürüyüş sırasında olası bir tehlikeye karşı yayayı uyarabilir.

İkinci patentte ise markanın, akıllı saatleri ve kulaklıkları da dahil olmak üzere giyilebilir cihazların bir kişinin tüm vücudundaki hareketleri izlemek için nasıl kullanılabileceğine odaklanıldı.

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